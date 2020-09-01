Волонтёр рассказала Лайфу о состоянии собаки, жестоко избитой в лифте в Екатеринбурге

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Собака по кличке Николь, жестоко избитая жителем Екатеринбурга в лифте, находится в клинике. В ходе УЗИ у неё обнаружили запущенную кисту огромного размера на яичниках, синяки на животе, гематомы внутренних органов. У пса также сломан клык, рассказала Лайфу волонтёр благотворительного фонда "Зоозащита" Надежда Пасечная.
— Хромает на лапку заднюю, была оставлена на капельницу. Сейчас в клинике находится, — заявила волонтёр.
Житель Екатеринбурга жестоко избил собаку в лифте. Животное удалось спасти — видеоЗоозащитники намерены обратиться в суд, чтобы изъять пса из семьи.
Пасечная напомнила, что на избившего собаку мужчину было написано заявление. Волонтёры попытаются привлечь его к ответственности по статье о жестоком обращении с животными.
Ранее житель села на Ставрополье публично казнил свою собаку, привязав её к машине и протащив по улицам.