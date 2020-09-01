Россия и Белоруссия договорились о поэтапном возобновлении транспортного сообщения. Об этом заявили в пресс-службе белорусского Министерства транспорта и коммуникаций по итогам переговоров в Москве, передаёт БелТА.
Как уточняется, в консультациях приняли участие представители санитарно-эпидемиологических служб двух государств и директор департамента по авиации Министерства транспорта и коммуникаций республики Артём Сикорский. Дальнейшие шаги для возобновления воздушного сообщения между странами уже выработаны, пояснили в пресс-службе.
— Российская сторона отметила, что меры, принимаемые гражданской авиацией Белоруссии, по защите общественного здоровья эффективны и соответствуют международным рекомендациям и стандартам, — подчеркнули в белорусском Минтрансе.
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