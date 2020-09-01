Следствие просит суд оставить Фургала под арестом до декабря

Пресс-секретарь Басманного суда заявила, что Следственный комитет просит до декабря оставить под стражей бывшего хабаровского губернатора Сергея Фургала, сообщает РИА "Новости".
— В Басманный суд поступили материалы по ходатайству следователя о продлении меры пресечения в отношении Фургала. Следователь просит продлить срок содержания Фургала под стражей до 9 декабря, — цитирует издание слова пресс-секретаря.
Она уточнила, что ходатайство, поступившее в суд, будет рассмотрено 3 сентября.
Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь"Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходил на фоне серьёзного кризиса, охватившего стратегически важное градообразующее предприятие "Амурсталь". Фургал всегда называл себя спасителем завода. Но, возможно, семейный бизнес бывшего губернатора заключался лишь в активном хищении кредитов, выданных под гарантии правительства края. Теперь это стало предметом интереса следствия и может закончиться новыми обвинениями в деле Фургала. Об этом — в новом расследовании Лайфа.
Напомним, экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала задержали утром 9 июля возле его дома. В тот же день он был доставлен в Москву, где его допрашивали в течение шести часов и предъявили обвинения в организации убийств бизнесменов и в покушении на убийство.