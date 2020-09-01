Следствие просит суд оставить Фургала под арестом до декабря

Как окружение Фургала крутило кредитные миллиарды и выводило их через "Амурсталь" Арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала проходил на фоне серьёзного кризиса, охватившего стратегически важное градообразующее предприятие "Амурсталь". Фургал всегда называл себя спасителем завода. Но, возможно, семейный бизнес бывшего губернатора заключался лишь в активном хищении кредитов, выданных под гарантии правительства края. Теперь это стало предметом интереса следствия и может закончиться новыми обвинениями в деле Фургала. Об этом — в новом расследовании Лайфа.