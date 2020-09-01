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В российских школах предложили отказаться от единицы в системе оценок

Кол оказывает на подсознание детей психологическое воздействие, полагают педагоги.

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Фото © Кирилл Кухмарь / ТАСС

В Совете Федерации задумались об отмене пятибалльной системы оценивания в российских школах. Преподаватели перестали ставить ученикам кол, поэтому единица как оценка больше не нужна, уверен зампред Комитета по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, пишет "Газета.ру".

Правильно было бы убрать единицу, оставить четырёхбалльную систему, так как двойка — это уже плохо. Единицу действительно в последние годы практически не используют, — отметил сенатор.

По его словам, раньше педагоги ставили кол, когда злились на школьников, не только не знавших материал, но ещё и пакостивших.

"Позавчерашняя". Российские школы могут лишить пятибалльной системы оценок

По мнению "отца ЕГЭ", в стране нужно "легализовать" такие оценки, как "четыре с минусом" и "три с плюсом".

Финалист Всероссийского конкурса "Учитель года России — 2013", преподаватель физкультуры школы № 1191 города Москвы Юрий Шендановин считает, что низкие оценки учеников свидетельствуют о некомпетентности педагога.

Эти отметки я стараюсь в своей практике не применять, — признался учитель.

Шендановин добавил, что единица оказывает на подсознание ребёнка большое психологическое воздействие.

Ранее в Китае горе-мать отказалась от сына из-за плохой оценки.

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