"Всем привет! Это горсовет". Бурятские депутаты записали рэп для школьников — видео

Они также объявили среди учащихся творческий конкурс.

Пять действующих депутатов горсовета Улан-Удэ поздравили учеников местных школ необычным образом — они записали рэп и сняли на него клип, который выложили на странице в "Инстаграме".

Политики предстали на кадрах в одежде, присущей исполнителям данного жанра, — толстовках, футболках и бейсболках. В тексте, который депутаты зачитали под музыку из трека рэпера Dr. Dre The Next Episode, они дали школьникам несколько советов по учёбе и образу жизни.

Так, "чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать", а "чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начинать отжиматься". После физических упражнений сотрудники горсовета предлагают "поднажать на литературу". Депутаты также отмечают, что курить сигареты и алкоголь — "не круто, это просто отстой".

Однако это не все сюрпризы. Ученики 1–11-х классов школ Улан-Удэ могут записать ответные видео в любом жанре, в которых нужно рассказать о школьной жизни и традициях, связанных с 1 Сентября. Авторы лучших работ получат подарки от парламентариев.