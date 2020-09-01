"Всем привет! Это горсовет". Бурятские депутаты записали рэп для школьников — видео
Они также объявили среди учащихся творческий конкурс.
Пять действующих депутатов горсовета Улан-Удэ поздравили учеников местных школ необычным образом — они записали рэп и сняли на него клип, который выложили на странице в "Инстаграме".
Политики предстали на кадрах в одежде, присущей исполнителям данного жанра, — толстовках, футболках и бейсболках. В тексте, который депутаты зачитали под музыку из трека рэпера Dr. Dre The Next Episode, они дали школьникам несколько советов по учёбе и образу жизни.
Так, "чтобы ЕГЭ на отлично сдать, надо с первых дней учиться начинать", а "чтобы молодым и красивым остаться, надо с утра начинать отжиматься". После физических упражнений сотрудники горсовета предлагают "поднажать на литературу". Депутаты также отмечают, что курить сигареты и алкоголь — "не круто, это просто отстой".
Однако это не все сюрпризы. Ученики 1–11-х классов школ Улан-Удэ могут записать ответные видео в любом жанре, в которых нужно рассказать о школьной жизни и традициях, связанных с 1 Сентября. Авторы лучших работ получат подарки от парламентариев.
Ранее Лайф рассказывал, что в российских школах предложили отказаться от единицы в системе оценок.