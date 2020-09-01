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Регион
Опубликовано 1 сентября 2020, 12:21
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Сын Дзюбы пошёл в первый класс, но футболист пропустил это

Форвард вместе со сборной находится в Москве и готовится к матчу с Сербией и Венгрией.

Капитан сборной России Артём Дзюба похвастался в "Инстаграме" фотографиями своего сына Никиты со школьной линейки.

Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка, — написал Дзюба в соцсети.

Правда, сам футболист не смог присутствовать на первой линейке сына. Артём находится в расположении сборной России в Москве. Совсем скоро наша сборная проведёт две игры в Лиге наций: 3 сентября — с Сербией в Москве и 6 сентября — с Венгрией в Будапеште.

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Кира Громова
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