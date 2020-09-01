Сын Дзюбы пошёл в первый класс, но футболист пропустил это

Форвард вместе со сборной находится в Москве и готовится к матчу с Сербией и Венгрией.

Капитан сборной России Артём Дзюба похвастался в "Инстаграме" фотографиями своего сына Никиты со школьной линейки.

— Боже, как летит время! Сынок, я очень-очень тебя люблю и горжусь тобой! Мой первоклашка, — написал Дзюба в соцсети.