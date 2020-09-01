На гольф-поле не воин. В клубах экс-министра Христенко бюджет дефицитный

Гольф-империя экс-министра промышленности РФ Виктора Христенко, которую он строил с 2016 года, похоже, идёт на дно. На днях из бизнеса вышел даже его давнишний партнёр, бывший замминистра спорта Андрей Реус. Лайф разбирался, что происходит с его бизнесом.

Согласно последней декларации, Виктор Христенко вместе со своей женой, действующим вице-премьером Татьяной Голиковой, за 2019 год указали доход почти в 70 млн рублей на двоих. Больше всего в семейный котёл внёс Христенко — 52 млн. Если сравнивать с доходами прошлого года, то формально он обеднел: в 2018 году он задекларировал 81 млн рублей. Возможно, это связано с некоторыми проблемами его бизнеса, приносящего в последние годы многомиллионные убытки.

В основе бизнес-интересов Христенко лежит гольф. В одном из интервью политик как-то сам иронизировал по поводу своего необычного выбора: "Ну, потому что это самый универсальный вид спорта. Самый демократичный".

Это похоже на шутку, учитывая стоимость "входного билета" в этот спорт. Одна клюшка для гольфа стоит в специализированных магазинах от 3 до 35 тыс., набор — 250 тыс., тележка — 25 тыс. Сюда нужно добавить экипировку игрока, а также аренду площадки. Членство в престижных московских гольф-клубах, куда стремятся, чтобы завести знакомство со звёздами, политиками и бизнесменами, стоит от миллиона рублей. Чтобы профессионально играть в гольф, нужно быть небедным человеком.

Первая компания, в которой Христенко получил долю, — "УК Гольф Эстейт". Её он выкупил в 2017 году через подконтрольную структуру "Резортинвест" у "Управляющей компании Соберхауз". В тот же год "УК Гольф Эстейт" вышла в минус — 1 млн 200 тысяч. В 2019 году дела компании шли лучше, но также с убытком, который составил порядка 100 тысяч рублей.

Сейчас в гольф-империи Христенко есть несколько гольф-клубов. Первый из них расположен в Дмитровском районе Московской области и называется "Форест Хиллс". Клуб покоряет шиком: для клиентов есть зона барбекю, площадка на 200 машиномест, вертолётная площадка, переговорные и, конечно же, ресторан. Кроме того, "Форест Хиллс" каждый год проводит ряд турниров. Общая площадь клуба достигает 450 га.

Фото © Фонд Валентина Серова

Ещё один — клуб "Пестово" — расположен в подмосковном Румянцево. Он поменьше — всего 180 га, но такой же роскошный. При нём, к слову, расположена усадьба Христенко и его партнёров Реуса и Дементьева. Здесь любители гольфа могут не просто проводить время в окружении красивой природы и ухоженных полей, а остаться подольше: рядом можно приобрести комфортабельные апартаменты или даже дом в коттеджном посёлке при клубе. Кроме гольфа также можно заняться и яхтингом: пристань на берегу водохранилища рассчитана на 100 судов.

Третий клуб — "Петергоф" — расположен в Ленинградской области рядом со знаменитым музеем. Минимальная стоимость членства в нём составляет 70 тысяч, но цены могут достигать и 200 тысяч рублей в год. В качестве бонуса участники клуба получают большую скидку на членство в "Форест Хиллс".

Бизнес-империю Христенко можно оценить в сотни миллионов рублей. Однако за красивым фасадом благородной игры скрываются многомиллионные убытки.

Наиболее убыточными являются "Терус" и "Медана", владельцы которых — "Резортинвест" и "УК Гольф Эстейт", подконтрольные Христенко. "Терус" и "Медана" являются обслуживающими компаниями гольф-полей клуба "Форест Хиллс". Фактически обе компании вышли в многомиллионный убыток в 2019 году. Если минус "Теруса" составлял 185 млн рублей, то убытки "Меданы" почти вдвое больше — 338 миллионов.

Убыточной является ещё одна обслуживающая гольф-поля компания — "Скортэкс", расположенная в Мытищах. Долю в этой компании приобрела подконтрольная Христенко "Спорт Проджектс". "Скортэкс" занимается обслуживанием полей в Румянцево. Согласно данным "Спарк-Интерфакс", компания вышла в большой минус — почти 65 млн рублей.

"Лайфинвест", зарегистрированная в 2017 году, также ударила по гольф-империи Христенко и стала для политика убыточной по всем пунктам. Чистая прибыль компании ушла в минус и составила 13 млн рублей.

То, что эти компании стали худшими активами Христенко, можно объяснить тем, что их специализация — обслуживание гольф-полей. Стране, в которой в последнее время не самый лучший экономический климат, бизнесмены экономят на всём, на чём можно, и прежде всего на сервисе.

Виктор Христенко. Фото © ТАСС / Петр Ковалев

Ещё одной убыточной компанией является "Спорт Проджектс". Практически вся доля в "Спорт Проджектс" принадлежит кипрскому офшору "Пиэйч энд ари инвестментс лтд", который был зарегистрирован в 2015 году. Компания перестала приносить прибыль ещё в 2018 году. Тогда "Спорт Проджектс" ушла в минус на сумму более 3 млн рублей. Но и на этом череда неудач для Христенко не закончилась. В 2019 году чистая прибыль "Спорт Проджектс" составила 7,3 млн. Эта сумма была в десять раз меньше той, что компания заработала, например, в 2017 году — 70 млн рублей.

Кроме Христенко долю в уставном капитале имеют также несколько человек. Среди них бывший замминистра спорта Андрей Реус. У Христенко за всё время существования компании с 2015 года было сначала 33% доли в уставном капитале. А в 2020 году основная доля в размере 99,97% перешла к кипрскому офшору, у Христенко осталось лишь 0,03%.

Кроме того, убыточной является и компания СТК, зарегистрированная Христенко в 2017 году. Правда, в сравнении с многомиллионными минусами других компаний гольф-империи у СТК дела намного лучше: убыток составил всего 800 тысяч.

Политики-гольфисты

Примечательно, что Христенко — не первый политик, который потерпел неудачу в гольф-бизнесе. Ещё в 2010 году Елена Батурина планировала построить свой гольф-клуб в районе Нижних Мнёвников в Москве. Общая площадь территории составляла 35 гектаров. Построить гольф-клуб так и не удалось: в 2019 году землю выкупили для строительства новой станции метро.

Также в 2018 году австрийский гольф-клуб "Айхенхайм" принёс своей владелице Елене Батуриной серьёзные убытки — 1,3 миллиона евро. Также бизнесвумен приобрела отель недалеко от полей для гольфа. Общая сумма вложений составила более 80 млн евро.

Елена Батурина. Фото © ТАСС / Алексей Филиппов

Ситуацию с гольф-клубами Лайфу обрисовал исполнительный директор Федерации гольфа Москвы Сергей Шульгин. По его словам, успех в первую очередь зависит от места расположения клубов. По его наблюдениям, на плаву остаются те клубы, в которых состоит более 400 членов.

— Конечно, кризис повлиял на гольф, но он выжил. Некоторые клубы выезжали за счёт ресторанов, — сказал он.