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Регион
Опубликовано 1 сентября 2020, 12:23

В Ленобласти провели торжественную линейку всего для двух первоклассников — видео

Мероприятие прошло с соблюдением всех традиций.

Видео предоставлено LIFE

В школе в деревне Хвалово в Ленинградской области торжественную линейку в День знаний провели всего лишь для двух первоклассников. Кирилла и Катю проводили в школьную жизнь по всем школьным традициям.

Ребят встретили под аплодисменты и представили родителям, учителям и другим ученикам. После этого первоклассники сами прозвонили в колокольчик и услышали свой первый звонок.

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Напомним, ранее Лайф рассказывал, как прошла линейка в "золотой школе" в Екатеринбурге. К новому учебному году её двор "прокачали" на деньги выпускника — бизнесмена Андрея Симановского. В учебном заведении появились новые литые ворота, беседка, различные скамейки, фонари, скульптуры, газоны и клумбы.

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Антон Громов
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