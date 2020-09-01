В Ленобласти провели торжественную линейку всего для двух первоклассников — видео
Мероприятие прошло с соблюдением всех традиций.
Видео предоставлено LIFE
В школе в деревне Хвалово в Ленинградской области торжественную линейку в День знаний провели всего лишь для двух первоклассников. Кирилла и Катю проводили в школьную жизнь по всем школьным традициям.
Ребят встретили под аплодисменты и представили родителям, учителям и другим ученикам. После этого первоклассники сами прозвонили в колокольчик и услышали свой первый звонок.
Напомним, ранее Лайф рассказывал, как прошла линейка в "золотой школе" в Екатеринбурге. К новому учебному году её двор "прокачали" на деньги выпускника — бизнесмена Андрея Симановского. В учебном заведении появились новые литые ворота, беседка, различные скамейки, фонари, скульптуры, газоны и клумбы.