В Ленобласти провели торжественную линейку всего для двух первоклассников — видео

Мероприятие прошло с соблюдением всех традиций.

Видео предоставлено LIFE

В школе в деревне Хвалово в Ленинградской области торжественную линейку в День знаний провели всего лишь для двух первоклассников. Кирилла и Катю проводили в школьную жизнь по всем школьным традициям.

Ребят встретили под аплодисменты и представили родителям, учителям и другим ученикам. После этого первоклассники сами прозвонили в колокольчик и услышали свой первый звонок.