Рециркуляторы в школах очищают воздух не только от коронавируса, но и от других вредоносных веществ, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".
— Установка в школах и детских садах рециркуляторов избавила бы от необходимости носить маски и перчатки как детям, так и персоналу, — сказала в эфире председатель центрального совета всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.
Разбивает сердца. Учёные предупредили о новой опасности коронавирусаУ некоторых пациентов развился синдром такоцубо, который появляется при сильном стрессе и сопровождается сократимостью сердечной мышцы.
Она добавила, что такие приборы безвредны и обеззараживают помещения с помощью ультрафиолета, который не наносит вреда детям, а также полностью очищает воздух не только от коронавируса, но и от других вирусов, инфекций, бактерий и грибков.
Волынец отметила, что при своевременной установке рециркуляторов людям не потребуется сидеть на самоизоляции, учиться и работать дистанционно. Также она подчеркнула, что в России есть производители таких устройств.
В России за всё время число случаев коронавируса достигло 1 000 048. За прошедшие сутки CoViD-19 выявили у 4729 человек. При этом полностью выздоровело за последние 24 часа 6318 человек, а общее число пациентов, поборовших болезнь, достигло 815 705.