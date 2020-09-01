Родители российских школьников захотели установить рециркуляторы в коридорах и классах

Рециркуляторы в школах очищают воздух не только от коронавируса, но и от других вредоносных веществ, сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

— Установка в школах и детских садах рециркуляторов избавила бы от необходимости носить маски и перчатки как детям, так и персоналу, — сказала в эфире председатель центрального совета всероссийского общественного движения "Национальный родительский комитет" Ирина Волынец.

Она добавила, что такие приборы безвредны и обеззараживают помещения с помощью ультрафиолета, который не наносит вреда детям, а также полностью очищает воздух не только от коронавируса, но и от других вирусов, инфекций, бактерий и грибков.

Волынец отметила, что при своевременной установке рециркуляторов людям не потребуется сидеть на самоизоляции, учиться и работать дистанционно. Также она подчеркнула, что в России есть производители таких устройств.