"Убей белого". США в разгар выборов ждёт расовая война

Эксперты уверены — подавить беспорядки сможет только армия
Пламя пожара
Специалисты по безопасности, политологи, социологи и эксперты в области государственных проблем в один голос утверждают, что протесты в США, вспыхнувшие после убийства подозреваемого в мошеннических действиях афроамериканца Джорджа Флойда, давно прошли точку невозврата. Социальное и межрасовое напряжение между чернокожими и белыми нашло отражение в сотнях фильмов, тысячах песен, отпечаталось во всей американской культуре и повлияло на мировоззрение не только протестующих, но и служащих закона.
Польский флешмоб. Почему белорусские "спецназовцы" начали массово выбрасывать форму "в знак протеста"Эксперты отмечают, что нечто похожее наблюдали во время киевского военного переворота в 2014 году.
Полицейские в истории с протестами после смерти Джорджа Флойда условно были разделены американскими левыми на три категории. Первые во всём разделяют требования протестующих и готовы уволиться со службы, чтобы "не быть частью полицейского беспредела", вторые не готовы оставить службу, но признают, что методы работы нужно пересмотреть, а третьи олицетворяют для левых протестующих весь сатанизм и ужас президентства Дональда Трампа, поскольку руководствуются законом при исполнении служебных обязанностей.
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Предыдущий прогноз, которые специалисты делали относительно развития событий эксклюзивно для Лайфа сразу после начала протестов и столкновений с полицией, сбылся с удивительной точностью. Там, где присутствие полиции по требованию протестующих снизили до минимума (или исключили из общественного порядка вообще), начал резко расти уровень преступности. К примеру, в Портленде и Миннеаполисе — самых первых и самых крупных очагах протестной активности, уровень преступности вырос в среднем на 200 процентов по сравнению с обычной мирной жизнью.
Что было дальше?
Отправной точкой к усилению столкновений между протестующими и полицией стал инцидент в городе Кеноша, штат Висконсин. Там во время задержания трое полицейских застрелили чернокожего подозреваемого. На видеозаписи хорошо видно, что подозреваемый не реагирует на крики полицейских и продолжает оказывать сопротивление даже после того, как копы достают табельное оружие.
This is the shooting video of Jacob Blake in Kenosha, WI. pic.twitter.com/yerWbsSxQU— Austin Frisch (@Austin_Zone) August 24, 2020
Сразу после этого начались массовые протесты и погромы, а на третий день произошёл крайне скандальный инцидент. 17-летний подросток, вооружённый полуавтоматической винтовкой AR-15 и вышедший для защиты магазинов местных предпринимателей, был атакован толпой протестующих. В тот момент, когда его сбили с ног и начали бить ногами, парень начал стрелять. От нескольких пуль калибра 5,56 мм погибли двое нападавших, а самого стрелка сдали полицейскому спецназу, сотрудники которого наблюдали за происходящим с расстояния в 50 метров. Теперь стрелка будут судить по обвинению в преднамеренном убийстве, и, если его действия сочтут агрессивными и спланированными, ему может грозить как пожизненное заключение, так и смертная казнь.
WARNING: GRAPHIC CONTENT - A teenager was arrested and charged with homicide in connection with gunfire that killed two people and wounded a third during protests over the police shooting Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin https://t.co/Hqi2nZuTMt pic.twitter.com/CjvgZiMlgK— Reuters (@Reuters) August 27, 2020
Любопытно, что большая часть американских городов в крупных штатах, где происходят погромы, бесчинства и стрельба, управляются левыми силами и демократическими союзами, в состав которых входят известные градоначальники. Калифорния, округ Колумбия, Мэриленд, Гавайи, Массачусетс, Нью-Йорк, Род Айленд, Вермонт, Коннектикут, Делавер, Иллинойс, Мичиган, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон — во всех этих штатах происходят крупные столкновения протестующих с силовиками, а руководители городов и округов "держат полицию на максимально коротком поводке".
Научный сотрудник факультета общественных наук Университета Северной Дакоты Владимир Клоков пояснил, что беспорядки и столкновения могут быть следствием так называемой политики невмешательства, когда все общественные вопросы разрешаются сами собой.
Единственное, чего я искренне боюсь, — перехода ситуации в неконтролируемую стадию. Страна к ней уже близка: жизнь людей с белым цветом кожи постепенно отравляют, превращают в ад. Даже те, кто никогда не интересовался политикой, вдруг становятся либо на ту, либо на другую сторону. Позиция невмешательства человека в политику автоматически приравнивается к расизму, и афроамериканцы превращают такое поведение в инструмент для давления. Ничем хорошим этом не кончится
Владимир Клоков
Научный сотрудник факультета общественных наук Университета Северной Дакоты
Один из примеров происходящего хорошо виден на этой видеозаписи. Сидящих в кафе белых американцев травит толпа чернокожих. Посетители ресторана никак не реагируют на выпады, и толпа с каждым разом заводится всё агрессивнее.
Aggressive BLM protesters are confronting random people eating out in DC. pic.twitter.com/XzyrzJ3TBe— Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020
"Убей белого"
Клоков отметил также, что в Европе уже проходили нечто подобное.
Примерно в 2013–2016 годах у чернокожих мигрантов в Европе вошла в моду смертельно опасная игра "Выруби белого". Смысл "челленджа" заключался в том, чтобы с одного удара вырубить первого прохожего с белым цветом кожи. Особым шиком считалось записать происходящее на видео и потом выложить в социальных сетях. Теперь эта "забава" стала доступна и американским сторонникам Black Lives Matters. Методы всё те же — нападают на стариков и женщин, не способных дать отпор
Владимир Клоков
Научный сотрудник факультета общественных наук Университета Северной Дакоты
#WhiteLivesMatter— Murzick factor (@e4cm1szf64MRwn1) September 1, 2020
A black BLM activist decided to take revenge on the whites for the years of slavery, ran up to the man and hit him on the head with a brick. pic.twitter.com/cTnzkNuN3T
Как отмечает политолог, аспирант Университета Дейтона Александра Леви, проблема состоит в том, что американское общество крайне терпеливо, но хорошо вооружено и точно знает свои права.
Любое публичное обсуждение проблемы, в том числе превышения полномочий полицией, — это нормально. Ненормально — это бить кирпичами пожилых людей, да и вообще бить кого-либо, особенно сзади, когда человек точно не видит угрозы и сам её не представляет. Американское общество в подавляющем большинстве крайне толерантно, однако ношение оружия может очень быстро прекратить эти нападения. Я думаю, что в Европе насилие над белым населением стало возможным благодаря тому, что там под запретом огнестрельное оружие. В США случаи нападения афроамериканцев на белых будут также происходить в штатах, где с оружием всё максимально сложно. В тех частях страны, где ношение разрешено, будет стрельба и будут трупы
Александра Леви
Политолог, аспирант Университета Дейтона
Трамп, введи войска?
До очередных американских выборов осталось всего два месяца. Уже 3 ноября страна сделает свой выбор и станет ясно, кто будет хозяином Белого дома на следующие четыре года. О шансах кандидатов на победу говорить не имеет смысла, а вот о том, что может происходить до и сразу после выборов, сказать, конечно, стоит. Социолог Александра Леви отмечает, что среди возможных вариантов развития событий наиболее реальным кажется сценарий управляемого хаоса, прекращать который до выборов никто не будет.
У демократов нет полномочий на прекращение беспорядков. Доступные им ресурсы — это публичные площадки, социальные сети. Через них мы лишь видим призывы "наказать полицию" и "уничтожить Трампа". Никакого конструктива оттуда ждать не приходится. С другой стороны, Трамп сейчас тоже не станет предпринимать активных действий. Во-первых, он сосредоточен на предвыбороной кампании, во-вторых, портить себе рейтинги непосредственно перед выборами он не станет. Так что какого-то решения по протестам ожидать не стоит. Самое интересное начнётся сразу после
Александра Леви
Политолог, аспирант Университета Дейтона
Развиваться всё происходящее будет по трём возможным сценариям.
- Сценарий первый. Трамп игнорирует протесты, активисты Black Lives Matters продолжают погромы, полиция продолжает стрелять, напряжение растёт и перед выборами случается непоправимое — штурм полицейского участка, объявление "автономной зоны" с применением огнестрельного оружия. Нечто похожее силовые структуры США уже пережили в Сиэтле. Дело, напомним, закончилось стрельбой, трупами и восстановлением контроля со стороны силовиков.
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- Сценарий второй. Трамп побеждает на выборах, объявляет движение Black Lives Matters угрозой национальной безопасности и отдаёт приказ на разгон демонстраций. При этом политологи и социологи отмечают, что речь может идти о полноценной войсковой операции: введение комендантского часа, запрет на публичные собрания, запрет на ношение и покупку оружия, тотальные проверки на дорогах.
- Сценарий третий. Байден победит на выборах, публично покается перед чернокожим населением и национальными меньшинствами за "годы угнетения". В этом случае эксперты ожидают серьёзных изменений в законодательстве США вплоть до принятия "закона о превосходстве чернокожих", который обяжет все социальные институты набирать преимущественно чернокожих сотрудников и служащих вне зависимости от их квалификации.
3 ноября станет понятно, какой из сценариев будет реализован. Так или иначе, единая "страна людей вольных и смелых" перестанет существовать после новых президентских выборов. Вне зависимости от результатов Америку ожидает раскол, при котором специалисты не исключают новой гражданской войны между условными "севером" и "югом".