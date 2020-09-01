"Убей белого". США в разгар выборов ждёт расовая война

Эксперты уверены — подавить беспорядки сможет только армия

Пламя пожара

Специалисты по безопасности, политологи, социологи и эксперты в области государственных проблем в один голос утверждают, что протесты в США, вспыхнувшие после убийства подозреваемого в мошеннических действиях афроамериканца Джорджа Флойда, давно прошли точку невозврата. Социальное и межрасовое напряжение между чернокожими и белыми нашло отражение в сотнях фильмов, тысячах песен, отпечаталось во всей американской культуре и повлияло на мировоззрение не только протестующих, но и служащих закона.

Полицейские в истории с протестами после смерти Джорджа Флойда условно были разделены американскими левыми на три категории. Первые во всём разделяют требования протестующих и готовы уволиться со службы, чтобы "не быть частью полицейского беспредела", вторые не готовы оставить службу, но признают, что методы работы нужно пересмотреть, а третьи олицетворяют для левых протестующих весь сатанизм и ужас президентства Дональда Трампа, поскольку руководствуются законом при исполнении служебных обязанностей.

Предыдущий прогноз, которые специалисты делали относительно развития событий эксклюзивно для Лайфа сразу после начала протестов и столкновений с полицией, сбылся с удивительной точностью. Там, где присутствие полиции по требованию протестующих снизили до минимума (или исключили из общественного порядка вообще), начал резко расти уровень преступности. К примеру, в Портленде и Миннеаполисе — самых первых и самых крупных очагах протестной активности, уровень преступности вырос в среднем на 200 процентов по сравнению с обычной мирной жизнью.

Что было дальше?

Отправной точкой к усилению столкновений между протестующими и полицией стал инцидент в городе Кеноша, штат Висконсин. Там во время задержания трое полицейских застрелили чернокожего подозреваемого. На видеозаписи хорошо видно, что подозреваемый не реагирует на крики полицейских и продолжает оказывать сопротивление даже после того, как копы достают табельное оружие.

This is the shooting video of Jacob Blake in Kenosha, WI. pic.twitter.com/yerWbsSxQU — Austin Frisch (@Austin_Zone) August 24, 2020

Сразу после этого начались массовые протесты и погромы, а на третий день произошёл крайне скандальный инцидент. 17-летний подросток, вооружённый полуавтоматической винтовкой AR-15 и вышедший для защиты магазинов местных предпринимателей, был атакован толпой протестующих. В тот момент, когда его сбили с ног и начали бить ногами, парень начал стрелять. От нескольких пуль калибра 5,56 мм погибли двое нападавших, а самого стрелка сдали полицейскому спецназу, сотрудники которого наблюдали за происходящим с расстояния в 50 метров. Теперь стрелка будут судить по обвинению в преднамеренном убийстве, и, если его действия сочтут агрессивными и спланированными, ему может грозить как пожизненное заключение, так и смертная казнь.

WARNING: GRAPHIC CONTENT - A teenager was arrested and charged with homicide in connection with gunfire that killed two people and wounded a third during protests over the police shooting Jacob Blake in Kenosha, Wisconsin https://t.co/Hqi2nZuTMt pic.twitter.com/CjvgZiMlgK — Reuters (@Reuters) August 27, 2020

Любопытно, что большая часть американских городов в крупных штатах, где происходят погромы, бесчинства и стрельба, управляются левыми силами и демократическими союзами, в состав которых входят известные градоначальники. Калифорния, округ Колумбия, Мэриленд, Гавайи, Массачусетс, Нью-Йорк, Род Айленд, Вермонт, Коннектикут, Делавер, Иллинойс, Мичиган, Мэн, Нью-Джерси, Нью-Мексико, Орегон, Вашингтон — во всех этих штатах происходят крупные столкновения протестующих с силовиками, а руководители городов и округов "держат полицию на максимально коротком поводке".

Научный сотрудник факультета общественных наук Университета Северной Дакоты Владимир Клоков пояснил, что беспорядки и столкновения могут быть следствием так называемой политики невмешательства, когда все общественные вопросы разрешаются сами собой.

Единственное, чего я искренне боюсь, — перехода ситуации в неконтролируемую стадию. Страна к ней уже близка: жизнь людей с белым цветом кожи постепенно отравляют, превращают в ад. Даже те, кто никогда не интересовался политикой, вдруг становятся либо на ту, либо на другую сторону. Позиция невмешательства человека в политику автоматически приравнивается к расизму, и афроамериканцы превращают такое поведение в инструмент для давления. Ничем хорошим этом не кончится Владимир Клоков Научный сотрудник факультета общественных наук Университета Северной Дакоты

Один из примеров происходящего хорошо виден на этой видеозаписи. Сидящих в кафе белых американцев травит толпа чернокожих. Посетители ресторана никак не реагируют на выпады, и толпа с каждым разом заводится всё агрессивнее.

Aggressive BLM protesters are confronting random people eating out in DC. pic.twitter.com/XzyrzJ3TBe — Andy Ngô (@MrAndyNgo) August 30, 2020

"Убей белого"

Клоков отметил также, что в Европе уже проходили нечто подобное.

Примерно в 2013–2016 годах у чернокожих мигрантов в Европе вошла в моду смертельно опасная игра "Выруби белого". Смысл "челленджа" заключался в том, чтобы с одного удара вырубить первого прохожего с белым цветом кожи. Особым шиком считалось записать происходящее на видео и потом выложить в социальных сетях. Теперь эта "забава" стала доступна и американским сторонникам Black Lives Matters. Методы всё те же — нападают на стариков и женщин, не способных дать отпор Владимир Клоков Научный сотрудник факультета общественных наук Университета Северной Дакоты

#WhiteLivesMatter

A black BLM activist decided to take revenge on the whites for the years of slavery, ran up to the man and hit him on the head with a brick. pic.twitter.com/cTnzkNuN3T — Murzick factor (@e4cm1szf64MRwn1) September 1, 2020

Как отмечает политолог, аспирант Университета Дейтона Александра Леви, проблема состоит в том, что американское общество крайне терпеливо, но хорошо вооружено и точно знает свои права.

Любое публичное обсуждение проблемы, в том числе превышения полномочий полицией, — это нормально. Ненормально — это бить кирпичами пожилых людей, да и вообще бить кого-либо, особенно сзади, когда человек точно не видит угрозы и сам её не представляет. Американское общество в подавляющем большинстве крайне толерантно, однако ношение оружия может очень быстро прекратить эти нападения. Я думаю, что в Европе насилие над белым населением стало возможным благодаря тому, что там под запретом огнестрельное оружие. В США случаи нападения афроамериканцев на белых будут также происходить в штатах, где с оружием всё максимально сложно. В тех частях страны, где ношение разрешено, будет стрельба и будут трупы Александра Леви Политолог, аспирант Университета Дейтона

Трамп, введи войска?

До очередных американских выборов осталось всего два месяца. Уже 3 ноября страна сделает свой выбор и станет ясно, кто будет хозяином Белого дома на следующие четыре года. О шансах кандидатов на победу говорить не имеет смысла, а вот о том, что может происходить до и сразу после выборов, сказать, конечно, стоит. Социолог Александра Леви отмечает, что среди возможных вариантов развития событий наиболее реальным кажется сценарий управляемого хаоса, прекращать который до выборов никто не будет.

У демократов нет полномочий на прекращение беспорядков. Доступные им ресурсы — это публичные площадки, социальные сети. Через них мы лишь видим призывы "наказать полицию" и "уничтожить Трампа". Никакого конструктива оттуда ждать не приходится. С другой стороны, Трамп сейчас тоже не станет предпринимать активных действий. Во-первых, он сосредоточен на предвыбороной кампании, во-вторых, портить себе рейтинги непосредственно перед выборами он не станет. Так что какого-то решения по протестам ожидать не стоит. Самое интересное начнётся сразу после Александра Леви Политолог, аспирант Университета Дейтона

Развиваться всё происходящее будет по трём возможным сценариям.

Сценарий первый. Трамп игнорирует протесты, активисты Black Lives Matters продолжают погромы, полиция продолжает стрелять, напряжение растёт и перед выборами случается непоправимое — штурм полицейского участка, объявление "автономной зоны" с применением огнестрельного оружия. Нечто похожее силовые структуры США уже пережили в Сиэтле. Дело, напомним, закончилось стрельбой, трупами и восстановлением контроля со стороны силовиков.

Сценарий второй. Трамп побеждает на выборах, объявляет движение Black Lives Matters угрозой национальной безопасности и отдаёт приказ на разгон демонстраций. При этом политологи и социологи отмечают, что речь может идти о полноценной войсковой операции: введение комендантского часа, запрет на публичные собрания, запрет на ношение и покупку оружия, тотальные проверки на дорогах.

Сценарий третий. Байден победит на выборах, публично покается перед чернокожим населением и национальными меньшинствами за "годы угнетения". В этом случае эксперты ожидают серьёзных изменений в законодательстве США вплоть до принятия "закона о превосходстве чернокожих", который обяжет все социальные институты набирать преимущественно чернокожих сотрудников и служащих вне зависимости от их квалификации.