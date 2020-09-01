В России стартовал учебный год. Лайф узнал, как торжественный день прошёл в регионах в пандемию — видео
Первоклассники поделились, что очень ждали 1 Сентября.
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Сегодня в России начался новый учебный год. В некоторых регионах праздничные линейки отменили из-за эпидемиологической ситуации или провели отдельно для разных классов. В других День знаний прошёл в новом формате: родители и учителя — в защитных масках, а дети соблюдают социальную дистанцию.
В Кемерове праздник устроили только для первоклассников и с соблюдением социальной дистанции.
— Я хотела пойти очень сильно. Там можно узнать всякое удивительное. Когда я познакомилась с учительницей, я очень была рада и гордилась собой, — поделилась первоклассница школы № 14 Злата Сеашвили.
В якутской школе учеников во время линейки оградили друг от друга дорожными конусами. А в учебном учреждении в Ленинградской области первый звонок прозвенел только для двух ребят — больше первоклассников в деревне Хвалово не оказалось.
Уроки в школах будут проходить очно, но из-за ситуации с коронавирусом введён ряд ограничений. За каждым классом закрепили отдельный кабинет, а столовую школьники будут посещать по расписанию. Учителя будут носить защитные маски, а родителей в здание не будут пускать без особой необходимости.
— Сказали, что из-за CoViD-19 перемены на пять минут дольше будут. Покушать успею, — отметил один из школьников.
При простуде ученика изолируют, а в некоторых школах будут отправлять на карантин весь класс.
— Всё достаточно стерильно, все меры безопасности приняты, поэтому мы спокойны за своих детей, за получение образования, — подчеркнул отец двух первоклассников Александр Кузнецов.
Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин во время проведения всероссийского открытого урока в режиме видеосвязи поздравил школьников, студентов и всех, кто начинает учебный год, с Днём знаний. Российский лидер пожелал успехов всем учащимся. Он также отметил, что в этом году эмоции от праздника ещё острее.