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На директора горевшего заповедника "Утриш" завели уголовное дело о халатности

Прокуроры выяснили, что туристы использовали открытый огонь в бытовых целях на несанкционированной стоянке.

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Фото © Виталий Тимкив / ТАСС

Следователи по материалам прокуратуры завели уголовное дело о халатности на директора заповедника "Утриш", где сгорели уникальные реликтовые леса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России сообщает ТАСС.

Как уточняется, директор заповедника исполнял свои обязанности ненадлежащим образом. В частности, не обеспечил соблюдение режима посещения территории и правил пожарной безопасности.

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Он отметил, что на восстановление уйдёт долгое время.

Местные прокуроры в ходе проверки установили, что возгорание произошло в границах заповедника. Там на несанкционированной туристической стоянке граждане использовали открытый огонь в бытовых целях.

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил закрыть для посетителей горевший заповедник "Утриш".

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