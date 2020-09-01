Следователи по материалам прокуратуры завели уголовное дело о халатности на директора заповедника "Утриш", где сгорели уникальные реликтовые леса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России сообщает ТАСС.
Как уточняется, директор заповедника исполнял свои обязанности ненадлежащим образом. В частности, не обеспечил соблюдение режима посещения территории и правил пожарной безопасности.
"Это ценные леса". Эколог рассказал, чего лишилась природа из-за пожаров в УтришеОн отметил, что на восстановление уйдёт долгое время.
Местные прокуроры в ходе проверки установили, что возгорание произошло в границах заповедника. Там на несанкционированной туристической стоянке граждане использовали открытый огонь в бытовых целях.
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев предложил закрыть для посетителей горевший заповедник "Утриш".
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На директора горевшего заповедника "Утриш" завели уголовное дело о халатности
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