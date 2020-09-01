На директора горевшего заповедника "Утриш" завели уголовное дело о халатности

Следователи по материалам прокуратуры завели уголовное дело о халатности на директора заповедника "Утриш", где сгорели уникальные реликтовые леса. Об этом со ссылкой на пресс-службу Генеральной прокуратуры России сообщает ТАСС.

Как уточняется, директор заповедника исполнял свои обязанности ненадлежащим образом. В частности, не обеспечил соблюдение режима посещения территории и правил пожарной безопасности.

Местные прокуроры в ходе проверки установили, что возгорание произошло в границах заповедника. Там на несанкционированной туристической стоянке граждане использовали открытый огонь в бытовых целях.