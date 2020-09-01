"Кто вам заплатил 30 сребреников?" Фанаты и противники Ефремова устроили перепалку у здания суда — видео

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Возле Пресненского суда, где сегодня проходит заседание по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, не менее интересно, чем внутри. У здания собрались противники и фанаты актёра, которые пытаются доказывать друг другу противоположные точки зрения.
Одна из поклонниц артиста, одетая в футболку с изображением кумира, эмоционально доказывает невиновность Ефремова пожилому мужчине, который уверен, что актёр — пьяница и должен сидеть в тюрьме. Ранее эта фанатка — Марина Палта — рассказывала, что за рулём джипа артиста в момент аварии на самом деле сидел каскадёр от спецслужб.
— Кто вам проплатил? От кого вы получили свои 30 сребреников? Ну-ка признавайтесь! <...> Вы провокатор! Вам не стыдно? Человек в таком возрасте, устраиваете провокации. Мы приходим защищать Ефремова без копейки денег, потому что мы за правду, за честность и справедливость, — заявила поклонница актёра.
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К неравнодушной женщине присоединяются и другие люди, которые не верят в виновность кумира, однако защищают его не так рьяно и в основном просто стоят рядом, пока Палта продолжает бурную речь, то и дело оглядываясь на камеры.
Мужчина между тем остаётся непреклонен и продолжает заявлять, что Ефремов виновен и должен сидеть в тюрьме.
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Напомним, 8 июня внедорожник Jeep Grand Cherokee Михаила Ефремова вылетел на встречную полосу в центре Москвы и столкнулся с фургоном Lada, за рулём которого был 57-летний Сергей Захаров. Последний через несколько часов после происшествия умер на больничной койке. Экспертиза показала, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Кроме того, в крови актёра нашли следы наркотиков. Теперь артисту грозит до 12 лет лишения свободы. Защита Ефремова настаивает на том, что во время аварии артиста за рулём не было. Об этом на заседании говорили и свидетели стороны защиты.