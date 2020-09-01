"Кто вам заплатил 30 сребреников?" Фанаты и противники Ефремова устроили перепалку у здания суда — видео

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Возле Пресненского суда, где сегодня проходит заседание по делу смертельного ДТП с участием Михаила Ефремова, не менее интересно, чем внутри. У здания собрались противники и фанаты актёра, которые пытаются доказывать друг другу противоположные точки зрения.

Одна из поклонниц артиста, одетая в футболку с изображением кумира, эмоционально доказывает невиновность Ефремова пожилому мужчине, который уверен, что актёр — пьяница и должен сидеть в тюрьме. Ранее эта фанатка — Марина Палта — рассказывала, что за рулём джипа артиста в момент аварии на самом деле сидел каскадёр от спецслужб.

— Кто вам проплатил? От кого вы получили свои 30 сребреников? Ну-ка признавайтесь! <...> Вы провокатор! Вам не стыдно? Человек в таком возрасте, устраиваете провокации. Мы приходим защищать Ефремова без копейки денег, потому что мы за правду, за честность и справедливость, — заявила поклонница актёра.

К неравнодушной женщине присоединяются и другие люди, которые не верят в виновность кумира, однако защищают его не так рьяно и в основном просто стоят рядом, пока Палта продолжает бурную речь, то и дело оглядываясь на камеры.

Мужчина между тем остаётся непреклонен и продолжает заявлять, что Ефремов виновен и должен сидеть в тюрьме.