Краснодарский губернатор предложил закрыть для туристов горевший заповедник "Утриш"

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал закрыть для посетителей горевший заповедник "Утриш". Он намерен направить Минприроды России предложения по сохранению и восстановлению охраняемой зоны.

— Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег, — приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

Губернатор также заявил о необходимости провести обследование пострадавшей территории и выставить охранные посты у "Утриша", чтобы закрыть туда доступ. Он назвал безобразием, что в заповедник "туристов привозят на катере". В пресс-службе уточнили, что недавний пожар затронул особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения — заповедник "Утриш" и краевой заказник "Большой Утриш".