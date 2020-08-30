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Краснодарский губернатор предложил закрыть для туристов горевший заповедник "Утриш"

Глава региона считает необходимым обследовать пострадавшие от огня территории.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев призвал закрыть для посетителей горевший заповедник "Утриш". Он намерен направить Минприроды России предложения по сохранению и восстановлению охраняемой зоны.

Надо оставить этот реликтовый лес в покое, чтобы туда не ступала нога человека. Ни за деньги, ни без денег, — приводит пресс-служба краевой администрации слова Кондратьева.

Губернатор также заявил о необходимости провести обследование пострадавшей территории и выставить охранные посты у "Утриша", чтобы закрыть туда доступ. Он назвал безобразием, что в заповедник "туристов привозят на катере". В пресс-службе уточнили, что недавний пожар затронул особо охраняемые природные территории федерального и регионального значения — заповедник "Утриш" и краевой заказник "Большой Утриш".

Тушат всем миром. Эпицентр пожара в заповеднике Утриш под Анапой — видео с дрона

Лайф показывает масштаб бедствия с высоты птичьего полёта.

Напомним, 25 августа из-за пожара в Утрише в Анапе эвакуировали около тысячи туристов. Все они были обеспечены водой, чаем и сухпайком. Также были организованы автобусы для транспортировки туристов в близлежащие населённые пункты. Экипажи некоторых катеров брали отдыхающих на борт.

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