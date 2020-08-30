Британцев предупредили о рекордном повышении налогов из-за коронавируса

Министерство финансов Великобритании планирует провести крупнейшее повышение налогов за десятилетия. Так правительство попытается компенсировать потери бюджета из-за пандемии коронавируса, сообщает The Telegraph.
Как пишет издание, глава Минфина Риши Сунак намерен привлекать ежегодно дополнительно до 33,3 миллиарда долларов.
Великобритания отказалась от публикации сводки по смертям от коронавирусаПо последним данным, за всё время пандемии от заболевания скончалось более 45 тысяч британцев.
Сейчас чиновники обсуждают возможность повышения базовой налоговой ставки на продажу активов с 10 до 20%, а также налога на продажу второго жилья с 18 до 20%. А для состоятельных британцев размер этих сборов может достичь 40%.
Также в Минфине королевства не отрицают возможность уменьшения объёма пенсионных послаблений, введения налога на электронные продажи и повышения топливных сборов.
Ранее Лайф писал о мнении пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова о возможности повышения в стране налогов для состоятельных людей. Он отметил, что эта инициатива "уже реализуется".