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Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днём рождения

В поздравительном сообщении он призвал президента обратить внимание на поддержку инициатив духовенства.

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Фото © ТАСС / Климентьев Михаил

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 66-летием. В поздравлении глава РПЦ выразил надежду на то, что развитие взаимоотношений Церкви и государства будет способствовать патриотическому и духовному воспитанию белорусов.

Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян, — цитирует патриарха пресс-служба РПЦ.

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