Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днём рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 66-летием. В поздравлении глава РПЦ выразил надежду на то, что развитие взаимоотношений Церкви и государства будет способствовать патриотическому и духовному воспитанию белорусов.

— Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян, — цитирует патриарха пресс-служба РПЦ.