Патриарх Кирилл поздравил Лукашенко с днём рождения

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Белоруссии Александра Лукашенко с 66-летием. В поздравлении глава РПЦ выразил надежду на то, что развитие взаимоотношений Церкви и государства будет способствовать патриотическому и духовному воспитанию белорусов.
— Хотел бы отметить ваше внимание к миссии Белорусского экзархата, поддержку общественно значимых инициатив духовенства и православных мирян, — цитирует патриарха пресс-служба РПЦ.
"Манипуляции и обман". Белорусская оппозиция обвинила Лукашенко в неспособности выстроить взаимовыгодные отношения с РоссиейРанее оппозиционеры рассказали о создании нового политического движения.
Ранее Александра Лукашенко с днём рождения поздравил российский президент Владимир Путин. Главы государств провели телефонный разговор и договорились о встрече в Москве в ближайшее время.