Google и Facebook передумали прокладывать кабель между США и Гонконгом

Google и Facebook отказались от прокладывания подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анджелесом. Как сообщает Блумберг, власти США рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности.

Сообщается, что по проекту Pacific Light Cable Network компании должны были проложить высокоскоростной кабель между Гонконгом и Лос-Анджелесом через Тайвань и Филиппины общей протяжённостью около 13 тысяч километров.

По информации агентства, компании отказались только от кабеля в Гонконг. Федеральная комиссия связи оказалась не против связи США с Тайванем и Филиппинами, "которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике".

Сейчас Google и Facebook уже подали новую заявку на прокладку кабеля к Тайваню и Филиппинам. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co. из заявки исключили.