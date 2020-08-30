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Google и Facebook передумали прокладывать кабель между США и Гонконгом

Такое решение компании приняли после вмешательства Правительства Соединённых Штатов.

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Фото © Frank Hoermann / SVEN SIMON via www.imago-images.de

Google и Facebook отказались от прокладывания подводного кабеля связи между Гонконгом и Лос-Анджелесом. Как сообщает Блумберг, власти США рекомендовали не прокладывать соединение из соображений безопасности.

Сообщается, что по проекту Pacific Light Cable Network компании должны были проложить высокоскоростной кабель между Гонконгом и Лос-Анджелесом через Тайвань и Филиппины общей протяжённостью около 13 тысяч километров.

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По информации агентства, компании отказались только от кабеля в Гонконг. Федеральная комиссия связи оказалась не против связи США с Тайванем и Филиппинами, "которые не имеют никакой собственности в Китайской Народной Республике".

Сейчас Google и Facebook уже подали новую заявку на прокладку кабеля к Тайваню и Филиппинам. Гонконгскую компанию Pacific Light Data Communication Co. из заявки исключили.

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