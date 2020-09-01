"Ляпнул сдуру". Охлобыстин извинился перед жителями города, который окрестил самым страшным на юге России

Писатель и сценарист Иван Охлобыстин, назвавший Новороссийск "странным местом" и "самым страшным" из южных городов РФ, поспешил извиниться перед жителями портового населённого пункта. Артист пояснил — "ляпнул сдуру", передают "Дни.ру".
Главным украшением Новороссийска Охлобыстин назвал жителей города.
— Простите меня, добрые жители Новороссийска! — взмолился актёр.
Иван Охлобыстин написал трагическую пьесу для Михаила ЕфремоваПо его словам, коллега словно чувствовал, что с ним может что-то случиться.
Ранее Охлобыстин заявил, что к Новороссийску не прилепится "никакой гламур".
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