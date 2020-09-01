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В Подмосковье на ходу загорелся автобус с пассажирами — видео

Обошлось без пострадавших — все успели покинуть транспортное средство, выгоревшее полностью.

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Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS)

В Московской области в районе села Никольское прямо на ходу загорелся пассажирский автобус, следовавший из Звенигорода в сторону Кубинки. Как видно на кадрах с места происшествия, рядом с ним бегал мужчина с огнетушителем — видимо, пытался хоть как-то остановить распространение огня.

К счастью, все находившиеся в автобусе люди успели выбежать и не пострадали. К моменту приезда пожарных транспортное средство было охвачено огнём. В результате оно выгорело полностью.

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