В Подмосковье на ходу загорелся автобус с пассажирами — видео

В Московской области в районе села Никольское прямо на ходу загорелся пассажирский автобус, следовавший из Звенигорода в сторону Кубинки. Как видно на кадрах с места происшествия, рядом с ним бегал мужчина с огнетушителем — видимо, пытался хоть как-то остановить распространение огня.
К счастью, все находившиеся в автобусе люди успели выбежать и не пострадали. К моменту приезда пожарных транспортное средство было охвачено огнём. В результате оно выгорело полностью.
В Пензе автобус влетел в фонарный столб, 10 человек пострадалиСреди госпитализированных — водитель и девочка-подросток.
Ранее в Ростовской области загорелся автобус с детьми.
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