В Подмосковье на ходу загорелся автобус с пассажирами — видео

Видеозапись с места происшествия в редакцию Лайфа прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS )

В Московской области в районе села Никольское прямо на ходу загорелся пассажирский автобус, следовавший из Звенигорода в сторону Кубинки. Как видно на кадрах с места происшествия, рядом с ним бегал мужчина с огнетушителем — видимо, пытался хоть как-то остановить распространение огня.