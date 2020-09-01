В Татарстане убили бизнесмена Деданина. Два года назад он зарезал грабителей в своём доме

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Бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы. Об этом Лайфу рассказал источник в правоохранительных органах.

По предварительным данным, Деданин получил три ранения в грудь, нападение произошло на улице возле офиса его фирмы.

Предприниматель Евгений Деданин. Фото © Соцсети

Стрелявшего в предпринимателя уже задержали. По информации источника, это 54-летний Араик М. Предположительно, у киллера был пистолет, переделанный из газового оружия.