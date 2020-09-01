Под Вологдой скорая застряла в грязи. Фельдшер прошёл пешком километр, чтобы помочь больному — видео

В Грязовецком районе Вологодской области автомобиль скорой помощи застрял в грязи по пути к тяжелобольному пациенту в деревне Галкино. Фельдшеру пришлось пешком идти километр, чтобы оказать помощь.

Водитель скорой попытался самостоятельно при помощи местных жителей высвободить машину, однако все усилия оказались безрезультатными и пришлось дожидаться тяжёлой техники. По словам жителей Вологодской области, в районе дороги настолько в плохом состоянии, что по ним просто невозможно ездить. Местный фельдшер рассказала Лайфу, что произошедший случай уже не первый. По её словам, "бездорожье везде, а ремонтировать никто не будет, потому что жителей мало".

— Сейчас ещё ситуация с коронавирусом сложная. Очень много вызовов. Зимой же мы часто ходим пешком, там, где дороги не прочищаются, по тропиночке добираешься. Любой фельдшер с этим столкнулся. Такие ситуации есть тяжёлые, носилочные больные — тоже проблематично. Носить кому? Мы по одному же фельдшеру работаем. В скорую помощь не идут работать люди. Работа сложная, — рассказала фельдшер.

Начальник управления строительства Грязовецкого муниципального района Светлана Козенкова в свою очередь отметила, что дорога в районе полевая и "как таковой её нет", существуют только направления до населённого пункта.

— У нас сейчас неблагоприятные погодные условия, дожди. И в это время ведутся полевые работы у колхоза. Скорая поехала, сбилась с направления и заехала на поле, где велась распашка. Сейчас решается вопрос о восстановлении данного направления, — сказала Козенкова.

По её словам, дорожный фонд района готов выделить средства на восстановление дороги и соответствующие работы будут выполнены.