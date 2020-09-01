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Врио губернатора Иркутской области отвёл сына в первый класс — видео

Игнат будет учиться в обычной общеобразовательной школе.

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Видео © Instagram / kobzevnasvyazi

Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отвёл сына в первый класс. В посте в "Инстаграме" он назвал сегодняшний день особенным.

Отметим, что Игнат будет учиться в обычной общеобразовательной школе в посёлке Молодёжном. Несмотря на плотный график, Кобзев вместе с супругой присутствовал на торжественной линейке.

Мой младший сын Игнат пошёл в первый класс. Мы все очень волнуемся. Волнуемся и гордимся, глядя на то, как наш сын становится взрослым. Уверен, все родители первоклассников меня поймут сейчас, — написал врио губернатора под фотографиями с Дня знаний.

В "золотой школе" в Екатеринбурге прошла торжественная линейка — видео

В мероприятии участвовали ученики всех классов.

Напомним, сегодня в школу своих младших детей отвела популярная певица Алла Пугачёва.

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