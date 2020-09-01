Врио губернатора Иркутской области отвёл сына в первый класс — видео

Видео © Instagram / kobzevnasvyazi
Временно исполняющий обязанности губернатора Иркутской области Игорь Кобзев отвёл сына в первый класс. В посте в "Инстаграме" он назвал сегодняшний день особенным.
Отметим, что Игнат будет учиться в обычной общеобразовательной школе в посёлке Молодёжном. Несмотря на плотный график, Кобзев вместе с супругой присутствовал на торжественной линейке.
— Мой младший сын Игнат пошёл в первый класс. Мы все очень волнуемся. Волнуемся и гордимся, глядя на то, как наш сын становится взрослым. Уверен, все родители первоклассников меня поймут сейчас, — написал врио губернатора под фотографиями с Дня знаний.
В "золотой школе" в Екатеринбурге прошла торжественная линейка — видеоВ мероприятии участвовали ученики всех классов.
Напомним, сегодня в школу своих младших детей отвела популярная певица Алла Пугачёва.
Лента новостей
"Он её просто угробил!" Певец Юлиан обвинил вдовца Легкоступовой в её смерти
сегодня в 16:03
Врачи не заметили онкологию у жителя Урала, ежегодно проходившего флюорографию. Мужчина умер от рака лёгких
сегодня в 15:55
Британским школьникам запретили умышленно кашлять. За шутку могут отчислить
сегодня в 15:48