Россияне за полгода сократили свои траты впервые за 13 лет

Россияне в первую половину 2020 года на фоне пандемии коронавируса сократили свои расходы впервые с января — июня 2006 года. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на исследование международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza.

Сильнее всего свои расходы уменьшили жители столичного региона — сразу на 41 тысячу рублей по сравнению с 2019 годом. На втором месте "рейтинга" расположилась Якутия (28,7 тысячи рублей). Тройку замкнул Севастополь (на 26 тысяч меньше). В пятёрку также вошли Ямало-Ненецкий АО и Краснодарский край.

Аналитики отмечают, что на динамику расходов серьёзно повлияла пандемия коронавируса, которая объективно сократила ежедневные траты из-за экономии на обедах, транспорте и ряде других параметров. Кроме того, россияне стали откладывать деньги на чёрный день.