Дональду Трампу временно позволили не передавать налоговые декларации в прокуратуру

Апелляционный суд второго округа США в Нью-Йорке приостановил действие решения суда нижестоящей инстанции, который ранее допустил передачу окружному прокурору налоговых деклараций действующего главы Белого дома Дональда Трампа за прошедшие восемь лет. Об этом сообщает телеканал ABC.
Уточняется, что судьи апелляционного суда приняли данное решение после того, как выслушали доводы представителей обеих сторон. Таким образом, временно заблокировано решение Федерального суда Южного округа штата Нью-Йорк, который 20 августа отклонил ходатайство Трампа, пытающегося не допустить передачу прокурору его налоговых деклараций.
Трамп назвал фейком сообщения СМИ о перенесённых им микроинсультахСогласно публикациям, проблемы со здоровьем у американского президента были в ноябре 2019 года.
Стоит отметить, что адвокаты главы государства заявили, что удовлетворены промежуточными итогами рассмотрения дела в апелляционном суде. Следующее судебное заседание, на котором будет обсуждаться вопрос правомерности передачи налоговых деклараций американского лидера, назначено на 25 сентября.
Добавим, что прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс в прошлом году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить документы о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Как утверждал прокурор, ему нужно ознакомиться с этими данными, потому что он проводит разбирательство. Известно, что оно касается роли, которую якобы президент страны мог играть в вопросе выплат денежных средств за молчание женщинам, заявлявшим о том, что у них ранее с Трампом были сексуальные отношения. Кроме того, прокурор хотел разобраться в возможных нарушениях главы государства в налоговой и банковской сферах.
Трамп заявил, что США ждёт революция в случае избрания "слабого человека" БайденаПри этом он пока не знает, кто контролирует его соперника на предстоящих выборах.
В свою очередь, Трамп всячески пытался прекратить разбирательство, которое начал прокурор Вэнс.
В ноябре в Америке запланированы очередные выборы главы Белого дома. На них главным оппонентом действующего президента станет демократ Джозеф Байден.
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