Дональду Трампу временно позволили не передавать налоговые декларации в прокуратуру

Добавим, что прокурор округа Нью-Йорк Сайрус Вэнс в прошлом году направил в американское подразделение базирующейся во Франции фирмы Mazars повестки с требованием предоставить документы о налоговых отчислениях Трампа и его компании Trump Organization с 2011 года. Как утверждал прокурор, ему нужно ознакомиться с этими данными, потому что он проводит разбирательство. Известно, что оно касается роли, которую якобы президент страны мог играть в вопросе выплат денежных средств за молчание женщинам, заявлявшим о том, что у них ранее с Трампом были сексуальные отношения. Кроме того, прокурор хотел разобраться в возможных нарушениях главы государства в налоговой и банковской сферах.