"15 миллионов за мою голову". Мадуро заявил, что Трамп одобрил его убийство

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления, которое транслировалось в "Твиттере", заявил, что его американский коллега Дональд Трамп одобрил убийство венесуэльского лидера.
Я был жертвой самой грубой агрессии. Правительство США… предложило 15 миллионов долларов за мою голову. Дональд Трамп одобрил моё убийство, я не преувеличиваю.
Николас Мадуро
Президент Венесуэлы
По словам Мадуро, сейчас Штаты стараются направить снайперов в Боливарианскую Республику либо же нанять местных.
В Венесуэле поймали ещё восемь наёмников, пришедших за МадуроОдин из ранее задержанных сообщил, что за захват лидера страны им обещали до 100 тысяч долларов.
Добавим, что несколько месяцев назад Николас Мадуро заявил о том, что колумбийские боевики попытались совершить морское вторжение, планируя его убить. Финансировалось это не только Боготой, но и Вашингтоном.
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