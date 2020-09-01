Поклонники Оззи Озборна не узнали звезду на фото после болезней и "отказались верить", что это он

I refuse to believe this is ozzy osbourne pic.twitter.com/rZcuTH6evK — clare jawn (@clarejawn) August 30, 2020

Популярный британский певец Оззи Озборн, совсем недавно признавшийся в наличии проблем со здоровьем, после длительного перерыва засветился на фотографиях в соцсетях и своим появлением озадачил фанатов, которые не сразу узнали звезду.

— Я отказываюсь верить, что это Оззи, — написала в "Твиттере" clare jawn, опубликовавшая снимки.

На фотографии 71-летний рокер находится на пассажирском сиденье в автомобиле, которым управляет его супруга Шэрон, его непривычно седые волосы собраны в хвост, а лицо выглядит болезненным и уставшим. При этом некоторые отметили, что для своих лет рок-звезда неплохо выглядит.