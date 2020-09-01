Поклонники Оззи Озборна не узнали звезду на фото после болезней и "отказались верить", что это он

I refuse to believe this is ozzy osbourne pic.twitter.com/rZcuTH6evK— clare jawn (@clarejawn) August 30, 2020
Популярный британский певец Оззи Озборн, совсем недавно признавшийся в наличии проблем со здоровьем, после длительного перерыва засветился на фотографиях в соцсетях и своим появлением озадачил фанатов, которые не сразу узнали звезду.
"Нельзя больше скрывать". Оззи Осборн признал, что страдает болезнью ПаркинсонаСимптомы болезни — дрожание рук, замедленность движений, депрессивное эмоциональное состояние.
— Я отказываюсь верить, что это Оззи, — написала в "Твиттере" clare jawn, опубликовавшая снимки.
На фотографии 71-летний рокер находится на пассажирском сиденье в автомобиле, которым управляет его супруга Шэрон, его непривычно седые волосы собраны в хвост, а лицо выглядит болезненным и уставшим. При этом некоторые отметили, что для своих лет рок-звезда неплохо выглядит.
Оззи Осборн проведёт тату-сессию в честь выхода нового альбомаМероприятие пройдёт в том числе и в Москве, проход уже можно зарезервировать на специальном сайте.
Весь 2019 год музыканта преследовали неудачи со здоровьем. В феврале его госпитализировали из-за осложнений, связанных с гриппом, позже перевели в отделение интенсивной терапии. Озборн был вынужден отменить туры в Австралии, Новой Зеландии и Японии, уже в апреле он отменил выступления в Европе из-за травмы, полученной во время неудачного падения в своём доме. В октябре даты концертов снова переносились из-за осложнений со здоровьем.
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