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Поклонники Оззи Озборна не узнали звезду на фото после болезней и "отказались верить", что это он

При этом некоторые отметили, что дела у рок-звезды не так и плохи.

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Популярный британский певец Оззи Озборн, совсем недавно признавшийся в наличии проблем со здоровьем, после длительного перерыва засветился на фотографиях в соцсетях и своим появлением озадачил фанатов, которые не сразу узнали звезду.

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Симптомы болезни — дрожание рук, замедленность движений, депрессивное эмоциональное состояние.

Я отказываюсь верить, что это Оззи, — написала в "Твиттере" clare jawn, опубликовавшая снимки.

На фотографии 71-летний рокер находится на пассажирском сиденье в автомобиле, которым управляет его супруга Шэрон, его непривычно седые волосы собраны в хвост, а лицо выглядит болезненным и уставшим. При этом некоторые отметили, что для своих лет рок-звезда неплохо выглядит.

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Мероприятие пройдёт в том числе и в Москве, проход уже можно зарезервировать на специальном сайте.

Весь 2019 год музыканта преследовали неудачи со здоровьем. В феврале его госпитализировали из-за осложнений, связанных с гриппом, позже перевели в отделение интенсивной терапии. Озборн был вынужден отменить туры в Австралии, Новой Зеландии и Японии, уже в апреле он отменил выступления в Европе из-за травмы, полученной во время неудачного падения в своём доме. В октябре даты концертов снова переносились из-за осложнений со здоровьем.

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