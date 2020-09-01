Найдена женщина, которая болела коронавирусом около пяти месяцев

В Бразилии обнаружили пациента, который был носителем коронавирусной инфекции в течение примерно пяти месяцев. Об этом сообщает местная газета O Globo со ссылкой на лабораторию молекулярной вирусологии Федерального университета Рио-де-Жанейро.

Этим пациентом оказалась женщина. Она была инфицирована CoViD-19 на протяжении 152 дней. При этом утверждается, что у неё не было особых симптомов инфекции, но она могла заражать окружающих людей.

— Это наиболее длительное задокументированное присутствие вируса [в организме человека] в мире и свидетельство того, какую роль играет бессимптомное протекание болезни в распространении пандемии, — подчеркнули в O Globo.

Стоит отметить, что эта пациентка работает в сфере медицины, однако её имя не сообщается. В марте у неё появились лёгкие симптомы коронавируса, после этого женщина находилась на карантине и только спустя пять месяцев смогла вернуться на работу.