Есть свои плюсы. Врач раскрыла секрет пользы шаурмы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о том, почему шаурма может быть полезной. Специалист в беседе с интернет-изданием "Ридус" сообщила, что её можно есть даже за два часа до сна — и это не приведёт к набору лишнего веса или проблемам со здоровьем.
Как отметила врач, шаурма не навредит организму, потому что в ней выдерживается баланс белков, жиров и углеводов. По словам Диановой, именно за счёт этого шаурма может заменить полноценный приём пищи.
— Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит, — подчеркнула диетолог.
В больницу по акции. Больше 700 человек отравились шаурмой в ИорданииБлюдо продавалось всего за один динар вместо обычной цены в 2,5–3 динара.
Она также добавила, что шаурма, которая продаётся на улице, опасна тем, что при её приготовлении часто нарушаются санитарные нормы. Специалист порекомендовала любителям этого блюда смотреть на качество мяса и следить, чтобы на лаваше не было плесени.
Кроме того, Дианова заметила, что наиболее вредные ингредиенты в шаурме — это соусы, особенно кетчуп и горчица, и солёные добавки, такие как маринованные огурцы и перец.
— Сахара из соусов, соль из маринадов, поджаренное мясо с большим количеством жиров дают насыщенный вкус, сопоставимый с глутаматом натрия, — поведала врач.
Дианова сообщила, что для получения пользы от шаурмы лучше всего готовить её в домашних условиях.