Есть свои плюсы. Врач раскрыла секрет пользы шаурмы

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Нурия Дианова рассказала о том, почему шаурма может быть полезной. Специалист в беседе с интернет-изданием "Ридус" сообщила, что её можно есть даже за два часа до сна — и это не приведёт к набору лишнего веса или проблемам со здоровьем.

Как отметила врач, шаурма не навредит организму, потому что в ней выдерживается баланс белков, жиров и углеводов. По словам Диановой, именно за счёт этого шаурма может заменить полноценный приём пищи.

— Иногда можно съесть шаурму на ужин, но каждый день не стоит, — подчеркнула диетолог.

Она также добавила, что шаурма, которая продаётся на улице, опасна тем, что при её приготовлении часто нарушаются санитарные нормы. Специалист порекомендовала любителям этого блюда смотреть на качество мяса и следить, чтобы на лаваше не было плесени.

Кроме того, Дианова заметила, что наиболее вредные ингредиенты в шаурме — это соусы, особенно кетчуп и горчица, и солёные добавки, такие как маринованные огурцы и перец.

— Сахара из соусов, соль из маринадов, поджаренное мясо с большим количеством жиров дают насыщенный вкус, сопоставимый с глутаматом натрия, — поведала врач.