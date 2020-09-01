Названа причина смерти народного артиста России Бориса Клюева

Причиной смерти народного артиста РФ Бориса Клюева стало онкологическое заболевание. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.
О том, что у Клюева обнаружен рак лёгких, стало известно в 2018 году. Позже он рассказывал, как ему удаётся бороться с болезнью и как у него получается держаться.
Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. Зрителям он запомнился по своим ролям более чем в ста различных фильмах, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетёра", а также сериал "Воронины".