Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Названа причина смерти народного артиста России Бориса Клюева

Актёр умер 1 сентября на 77-м году жизни.

823

Фото © ТАСС / Валерий Шарифулин

Причиной смерти народного артиста РФ Бориса Клюева стало онкологическое заболевание. Об этом "Московскому комсомольцу" рассказала директор Малого театра Тамара Михайлова.

О том, что у Клюева обнаружен рак лёгких, стало известно в 2018 году. Позже он рассказывал, как ему удаётся бороться с болезнью и как у него получается держаться.

Стало известно, где пройдёт прощание с Борисом Клюевым

Актёр скончался на 77-м году жизни.

Напомним, народный артист России Борис Клюев скончался в Москве на 77-м году жизни. Зрителям он запомнился по своим ролям более чем в ста различных фильмах, среди которых "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Д'Артаньян и три мушкетёра", а также сериал "Воронины".

Выбор редакции

Loading...