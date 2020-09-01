Автор хита I Like To Move It умер в возрасте 49 лет

Автор хита I Like To Move It американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.
Отмечается, что тело музыканта было найдено в Майами-Бич. Что стало причиной гибели Морилло, пока не известно.
Кончина музыканта наступила спустя несколько недель после того, как он был арестован из-за обвинений в сексуальных домогательствах.
В США в ходе перестрелки погиб автор хита Pop, Lock and Drop ItВ инциденте участвовало десять человек, однако пока никого не удалось задержать.
Добавим, что свой самый известный трек Морилло написал в далёком 1993 году вместе с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом.