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Автор хита I Like To Move It умер в возрасте 49 лет

Свой самый знаменитый трек он записал ещё в далёком 1993 году.

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Автор хита I Like To Move It американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что тело музыканта было найдено в Майами-Бич. Что стало причиной гибели Морилло, пока не известно.

Кончина музыканта наступила спустя несколько недель после того, как он был арестован из-за обвинений в сексуальных домогательствах.

В США в ходе перестрелки погиб автор хита Pop, Lock and Drop It

В инциденте участвовало десять человек, однако пока никого не удалось задержать.

Добавим, что свой самый известный трек Морилло написал в далёком 1993 году вместе с исполнителем из Тринидада и Тобаго Мэдом Стантменом.

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