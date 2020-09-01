Автор хита I Like To Move It умер в возрасте 49 лет

Автор хита I Like To Move It американо-колумбийский диджей и продюсер Эрик Морилло умер на 50-м году жизни. Об этом сообщает портал TMZ.

Отмечается, что тело музыканта было найдено в Майами-Бич. Что стало причиной гибели Морилло, пока не известно.

Кончина музыканта наступила спустя несколько недель после того, как он был арестован из-за обвинений в сексуальных домогательствах.