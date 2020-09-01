Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Умерла исполнительница главной роли в фильме "Доживём до понедельника" Ирина Печерникова

2 сентября ей должно было исполниться 75 лет.

167
Post cover

Фото © ИТАР-ТАСС / Григорий Сысоев

Известная советская и российская актриса театра и кино Ирина Печерникова, сыгравшая роль выпускницы школы Наташи Гореловой, скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артистки.

Пока причина смерти не известна, мы сидим, ждём полицию, — приводит агентство слова собеседника.

10 самых красивых актрис СССР, которые сыграли школьных учителей

Кто формировал образ школьного педагога в советском кино.

Ирина Печерникова родилась в Грозном, заслуженная артистка РСФСР дебютировала в кино в 1967 году в фильме "Каменный гость", однако одной из самых известный её ролей стала работа в "Доживём до понедельника", вышедшем на экраны годом позже. На её счету участие в десятках кино, театральных и радиопроектах, в 2010-м вышел документальный фильм "Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества".

Выбор редакции

Loading...