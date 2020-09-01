Умерла исполнительница главной роли в фильме "Доживём до понедельника" Ирина Печерникова

Известная советская и российская актриса театра и кино Ирина Печерникова, сыгравшая роль выпускницы школы Наташи Гореловой, скончалась на 75-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на близких артистки.

Ирина Печерникова родилась в Грозном, заслуженная артистка РСФСР дебютировала в кино в 1967 году в фильме "Каменный гость", однако одной из самых известный её ролей стала работа в "Доживём до понедельника", вышедшем на экраны годом позже. На её счету участие в десятках кино, театральных и радиопроектах, в 2010-м вышел документальный фильм "Ирина Печерникова. Лекарство от одиночества".