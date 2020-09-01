В России появилось мобильное приложение для электронного паспорта

Российский вице-премьер Дмитрий Чернышенко рассказал о создании приложения "Мобильный идентификатор" для электронного паспорта. В беседе с ТАСС он отметил, что оно сейчас проходит процедуру сертификации.

— Там всё уже создано (приложение для электронного паспорта. — Прим. Лайфа), вопрос в сертификации и криптозащите ключей электронных квалифицированных подписей <...> У нас, по-моему, невыполненных поручений нет, — подчеркнул Чернышенко.

Ранее в Минкомсвязи выступили с предложением провести с июля этого года до конца 2021 года эксперимент в российской столице по получению жителями города ряда государственных, муниципальных и иных услуг с использованием специального мобильного приложения ("Мобильный идентификатор") вместо обычного паспорта. К 31 августа министерство предлагало создать мобильное приложение и инфраструктуру для его работы, использовать же само приложение можно будет с декабря этого года.

Стоит отметить, что люди смогут не только предоставлять вместо паспорта сгенерированный в приложении QR-код, но и прикладывать смартфон к считывающему устройству при помощи технологии NFC, которая используется, в частности, для бесконтактной оплаты покупок с телефона.