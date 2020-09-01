Депутата "Слуги народа" исключили из партии за критику Зеленского

Во время выступления в парламенте Украины депутат Гео Лерос позволил себе резко раскритиковать президента страны Владимира Зеленского, после чего во фракции начали сбор подписей за его исключение.

— Большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа", — говорится в telegram-канале партии.

По данным радио Sputnik, Лерос до этого опубликовал в соцсети видеозапись, где человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, якобы предлагает "устроить" определённых людей на должности в органах власти.