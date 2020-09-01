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Депутата "Слуги народа" исключили из партии за критику Зеленского

Незадолго до этого он публиковал ролики на своих страницах в соцсетях, героем которых стал брат главы офиса лидера Незалежной.

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Фото © Pixabay

Во время выступления в парламенте Украины депутат Гео Лерос позволил себе резко раскритиковать президента страны Владимира Зеленского, после чего во фракции начали сбор подписей за его исключение.

Большинством голосов народных депутатов принято решение об исключении Лероса Гео Багратовича из числа членов фракции политической партии "Слуга народа", — говорится в telegram-канале партии.

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Один из них позволил себе нецензурно выразиться в рабочем чате в адрес коллеги — представительницы прекрасного пола.

По данным радио Sputnik, Лерос до этого опубликовал в соцсети видеозапись, где человек, похожий на Дениса Ермака, брата главы офиса президента Андрея Ермака, якобы предлагает "устроить" определённых людей на должности в органах власти.

Ранее стало известно, что более половины жителей Незалежной не доверяют действующему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, опубликованные на сайте украинского Института анализа и прогнозирования.

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