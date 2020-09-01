Ещё есть время погреться. Синоптики рассказали, когда ждать настоящую осень

Первый месяц осени в Центральной России будет довольно тёплым и засушливым, а по-настоящему это время года можно будет прочувствовать только к концу сентября. Об этом сообщили в центре погоды "Фобос".

— По долгосрочным прогнозам, среднемесячная температура воздуха в центре страны окажется выше нормы примерно на два-три градуса. Причём начало сентября ознаменуется довольно тёплой погодой: в первой декаде превышение над нормой может составить три-пять градусов. Во второй декаде сохранится умеренное тепло, положительное отклонение немного сократится до одного-трёх градусов, — отмечается в сообщении.

Синоптики также прогнозируют, что в сентябре выпадет не более 60–70% месячной нормы осадков. Кроме того, вероятны две волны бабьего лета: с 1 по 4 сентября и более выраженное как минимум в период с 10 по 17 сентября.

Настоящая осень придёт лишь в самом конце сентября, когда температура вернётся в климатическое русло и столбики термометров будут показывать ниже +15 градусов.