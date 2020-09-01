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Лайф публикует видео момента убийства бизнесмена Деданина в Татарстане

На кадрах видно, что злоумышленник минимум два раза стреляет в лежащего на земле мужчину, после чего убегает.

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Видео © LIFE

В распоряжении Лайфа появилось видео с моментом убийства бизнесмена Евгения Деданина в городе Бугульме в Татарстане. На кадрах видно, что мужчина падает вперёд, закрывая руками голову, после чего злоумышленник делает ещё два выстрела и убегает.

Убийца бизнесмена Деданина приторговывал лекарствами и организовывал азартные игры

В предпринимателя он выстрелил трижды.

Напомним, убийство бизнесмена произошло сегодня, стрелка задержали практически сразу. Им оказался 54-летний Араик М. По факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Месть длиной в два года? За что застрелили бизнесмена Деданина, отбившегося от нападения грабителей

Предприниматель из Бугульмы Евгений Деданин прославился на всю страну, когда зарезал двух напавших на него разбойников. Но спустя два года он и сам был застрелен. По основной версии следствия, ему отомстили. Лайф разбирался в обстоятельствах криминальной истории.

Бизнесмен стал известен в сентябре 2018 года, когда убил бандитов. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.

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