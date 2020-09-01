Лайф публикует видео момента убийства бизнесмена Деданина в Татарстане

Месть длиной в два года? За что застрелили бизнесмена Деданина, отбившегося от нападения грабителей Предприниматель из Бугульмы Евгений Деданин прославился на всю страну, когда зарезал двух напавших на него разбойников. Но спустя два года он и сам был застрелен. По основной версии следствия, ему отомстили. Лайф разбирался в обстоятельствах криминальной истории.