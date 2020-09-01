Месть длиной в два года? За что застрелили бизнесмена Деданина, отбившегося от нападения грабителей

Евгений Деданин и его жена Олеся. Фото © kazanfirst.ru

Сегодня в середине дня был убит 43-летний предприниматель из Бугульмы Евгений Деданин — владелец торговой сети "Изобилие". Киллер застрелил Деданина возле отеля "Аристократ". Также, по свидетельству очевидцев, он направил ствол на случайного свидетеля, но не выстрелил.

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После того как неизвестный попытался скрыться, сотрудник фирмы Деданина начал его преследовать. И когда тот забрался в свой автомобиль и попытался уехать, этот сотрудник также сел за руль и умело прижал стрелявшего к стенке. Стрелка уже задержали, его зовут Араик Мирзоян. Он является гражданином иностранного государства, но долгое время проживает в Самаре.

По данным Лайфа, Мирзоян родился в Армении, жил в Самарской области и регулярно нарушал режим въезда и пребывания в России. Также он нарушил ПДД больше 50 раз и был лишён прав за пьяную езду. Впрочем, штрафы Араик не платил и даже скрывался от судебных приставов. Занимался, по некоторым данным, организацией нелегальных азартных игр и торговлей лекарствами. Также известно, что он устраивался поваром в кафе.

Кровная месть или вымогательство?

Следователи сразу же предположили, что убийство связано со старым делом двухлетней давности. В 2018 году Деданин смертельно ранил двух забравшихся в его дом преступников. Сперва на предпринимателя завели уголовное дело, но впоследствии квалифицировали его действия как необходимую самооборону. По некоторым данным, убитые предпринимателем также являлись жителями Самары, и, возможно, мотивом сегодняшнего убийства была месть.

В то хмурое сентябрьское утро 2018-го на Деданина напали в гараже и, угрожая пистолетом, вынудили лечь на пол, а затем стянули руки пластиковыми хомутами. Также злоумышленники связали супругу и гостя бизнесмена. Связанного Деданина подвели к камерам наблюдения, чтобы он стёр записи, но бизнесмену удалось освободить руки и добежать до кухни. Завязалась потасовка, в результате которой Деданин смертельно ранил обоих нападавших.

Их подельник — 47-летний фитнес-тренер альметьевского спортклуба "Инфитно" Андрей Климанов, который ждал нападавших в машине, — был задержан и осуждён на шесть лет за разбой.

Андрей Клеманов на суде. Фото © business-gazeta.ru

Также в СМИ звучала версия и о вымогательстве, якобы Мирзоян с пистолетом в руках требовал от Деданина отдать ему какие-то деньги, но тот отказал.



Удачливый предприниматель

Лайф провёл мини-расследование и выяснил, что Евгений Деданин был не просто способным, но ещё и удачливым предпринимателем. И, похоже, это могло многим не нравиться. Несмотря на то, что Деданин был тёртым бизнесменом, он не распылялся на создание десятков юрлиц. Согласно данным "Спарк-Интерфакс", он владел всего двумя компаниями, а также был зарегистрирован как индивидуальный предприниматель.

Наиболее прибыльным активом Деданина является семейная торговая компания "Изобилие", которой Евгений и его супруга Олеся владели поровну. Организация существует с 2011 года, и о серьёзности намерений супругов развивать общее дело может говорить размер внесённого уставного капитала — 300 тысяч рублей вместо десяти тысяч, которые обычно вносят начинающие предприниматели.

Этот подход приносил свои плоды: в 2018 году выручка компании составила почти 163 млн рублей. А её штат сейчас составляет 73 человека. Причём в этом году в "Изобилие" активно набирался персонал, всего с начала года компания публиковала 39 объявлений о найме персонала.

Фото © "Спарк-Интерфакс"

Впрочем, грешки за компанией тоже водятся — в конце прошлого года Деданины трижды попадались Росалкогольрегулированию: за продажу водки по ценам, ниже установленных приказом Минфина России для розничной продажи водки, а также за продажу алкоголя без проведения через кассу.