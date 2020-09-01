Врачи скорой помощи, прибывшие на место убийства Михаила Хачатуряна, дали показания. Версии адвокатов разнятся — видео

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В суде по делу сестёр Хачатурян, обвиняемых в убийстве собственного отца, дали показания врачи скорой помощи. Они первыми прибыли на место расправы. Адвокат потерпевшей стороны Юлия Нитченко и юрист младшей из сестёр — Марии Ярослав Пакулин рассказали, что говорили медики. Отметим, версии защитников разнятся.

Так, по словам Нитченко, самой вменяемой из трёх сестёр была Мария. Напомним, девушку, которая на момент убийства была несовершеннолетней, позже признали невменяемой.

— Нам двое сотрудников неотложной скорой помощи прояснили, что — для нас это было ожидаемо — самая вменяемая из всех троих сестёр была Мария. То есть только она шла на контакт, только она разговаривала, только она поясняла, что произошло с двумя другими сёстрами, откуда колото-резаные раны и так далее. Складывается впечатление, что Сербского (Национальный медицинский исследовательский центр психиатрии и наркологии имени В.П. Сербского — Прим. Лайфа) не того признал невменяемым, по-другому никак, — заявила Нитченко.

Адвокат Марии Хачатурян Ярослав Пакулин утверждает, что врачи описали состояние девушки как шоковое.

— Они описали это состояние как прострацию, оглушённость, недоступность к контакту. От вопроса до ответа проходило до нескольких минут, — сказал защитник.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.