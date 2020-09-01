Samsung представила новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2

Компания Samsung презентовала новый смартфон с гибким экраном Galaxy Z Fold2, на который уже можно оформить предзаказ, сообщается в пресс-релизе.

Новая модель имеет 6,2-дюймовый внешний экран Infinity-O, который позволяет просматривать всё необходимое, не открывая смартфон. Большой 7,6-дюймовый дисплей с частотой обновлений 120 Гц выполнен из ультратонкого стекла Ultra Thin Glass.

Пыль и мелкие частицы не могут залететь в промежуток между корпусом и шарниром, так как смартфон оснастили микрощётками. Кроме того, гаджет имеет двойные динамики, а звучание стало более чётким.

Устройство имеет 10-мегапиксельную селфи-камеру и 12-мегапиксельную тройную основную камеру, которые помогут сделать качественные фотографии. В Galaxy Z Fold2 встроен аккумулятор ёмкостью 4500 мАч, а заряжать смартфон можно как проводным, так и беспроводным способом. Устройство работает на процессоре Snapdragon 865+ и операционной системе Android 10, оперативная память составляет 12 гигабайт, а объём памяти — 256 гигабайт.

Новая модель стоит 179 990 рублей. Приобрести в магазине её можно будет с 18 сентября, а оформить предзаказ — уже сейчас.