Мясников исключил рак мозга из-за смартфонов. Но есть другая опасность

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что излучение от смартфонов может в теории влиять на образование доброкачественных опухолей у детей, однако развитие рака исключено. Об этом медик заявил в эфире телеканала "Россия-1".

— Сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками, — подчеркнул Мясников.

По его словам, современные мобильные телефоны имеют защитные функции и безопасны. Врач также добавил, что исследования, утверждающие обратное, устарели лет на пятнадцать.