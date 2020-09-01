Мясников исключил рак мозга из-за смартфонов. Но есть другая опасность

Телеведущий и врач Александр Мясников рассказал, что излучение от смартфонов может в теории влиять на образование доброкачественных опухолей у детей, однако развитие рака исключено. Об этом медик заявил в эфире телеканала "Россия-1".
— Сегодня риск минимален при использовании современных телефонов, но лучше детям младшего возраста телефоны не давать, а кто постарше — пользоваться наушниками, — подчеркнул Мясников.
Онколог назвал главного врага ракаВрач посоветовал обращать особое внимание на появление кровяной окраски в любых физиологических выделениях.
По его словам, современные мобильные телефоны имеют защитные функции и безопасны. Врач также добавил, что исследования, утверждающие обратное, устарели лет на пятнадцать.
Напомним, ранее Александр Мясников назвал средство, продлевающее жизнь. По его словам, нужно лишь немного лишнего времени и перестать лениться.
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