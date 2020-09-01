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Врачи не заметили онкологию у жителя Урала, ежегодно проходившего флюорографию. Мужчина умер от рака лёгких

Региональный Минздрав начал проверку.

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Фото © Pixabay

Житель Копейска Александр Бобняк много лет назад переболел туберкулёзом, потому ежегодно проверял лёгкие. Мужчина делал флюорографию и каждый раз получал заключение — "лёгочные поля чистые". Через несколько месяцев после очередного такого обследования у пациента выявили онкологию. На днях мужчина умер, передаёт 74.ru.

В ходе экспертизы, проведённой страховой компанией, выяснилось, что признаки опухоли были видны на снимках ещё в 2014 году. Александр обратился в суд с целью взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, однако до окончания разбирательства не дожил.

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Историей болезни и смерти жителя Челябинской области заинтересовался Следственный комитет. Дополнительную проверку проводит и региональное Министерство здравоохранения, отмечает РИА "Новости".

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