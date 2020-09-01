Врачи не заметили онкологию у жителя Урала, ежегодно проходившего флюорографию. Мужчина умер от рака лёгких

Житель Копейска Александр Бобняк много лет назад переболел туберкулёзом, потому ежегодно проверял лёгкие. Мужчина делал флюорографию и каждый раз получал заключение — "лёгочные поля чистые". Через несколько месяцев после очередного такого обследования у пациента выявили онкологию. На днях мужчина умер, передаёт 74.ru.
В ходе экспертизы, проведённой страховой компанией, выяснилось, что признаки опухоли были видны на снимках ещё в 2014 году. Александр обратился в суд с целью взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, однако до окончания разбирательства не дожил.
102-летняя курильщица скончалась, узнав, что её единственный сын умер от ракаСердце 102-летней Мэйси Стрэнг из Шотландии не выдержало, когда женщина узнала, что её единственный сын умер. Мать покинула этот мир спустя несколько часов после трагического известия.
Историей болезни и смерти жителя Челябинской области заинтересовался Следственный комитет. Дополнительную проверку проводит и региональное Министерство здравоохранения, отмечает РИА "Новости".
Ранее блогер Никита Шалагинов умер от редкого вида рака, в который не верили его подписчики.
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