Врачи не заметили онкологию у жителя Урала, ежегодно проходившего флюорографию. Мужчина умер от рака лёгких

Житель Копейска Александр Бобняк много лет назад переболел туберкулёзом, потому ежегодно проверял лёгкие. Мужчина делал флюорографию и каждый раз получал заключение — "лёгочные поля чистые". Через несколько месяцев после очередного такого обследования у пациента выявили онкологию. На днях мужчина умер, передаёт 74.ru.

В ходе экспертизы, проведённой страховой компанией, выяснилось, что признаки опухоли были видны на снимках ещё в 2014 году. Александр обратился в суд с целью взыскать с больницы компенсацию морального вреда в размере 800 тысяч рублей, однако до окончания разбирательства не дожил.

Историей болезни и смерти жителя Челябинской области заинтересовался Следственный комитет. Дополнительную проверку проводит и региональное Министерство здравоохранения, отмечает РИА "Новости".