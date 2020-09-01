В Татарстане завели уголовное дело из-за убийства бизнесмена Деданина

Предприниматель Евгений Деданин. Фото © Соцсети

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

— В городе Бугульме в результате нападения смертельное огнестрельное ранение получил 40-летний местный предприниматель, который позже скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что задержан подозреваемый — 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре.

Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы.

Видео © Соцсети