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В Татарстане завели уголовное дело из-за убийства бизнесмена Деданина

По предварительным данным, предприниматель получил три пули в грудь.

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Предприниматель Евгений Деданин. Фото © Соцсети

Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.

В городе Бугульме в результате нападения смертельное огнестрельное ранение получил 40-летний местный предприниматель, который позже скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе.

В ведомстве добавили, что задержан подозреваемый — 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре.

Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы.

Видео © Соцсети

Напомним, что инцидент с бизнесменом, когда он убил бандитов, произошёл 12 сентября 2018 года. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.

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