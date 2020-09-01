В Татарстане завели уголовное дело из-за убийства бизнесмена Деданина

Предприниматель Евгений Деданин. Фото © Соцсети
Следственными органами Следственного комитета РФ по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье об убийстве, сообщает пресс-служба ведомства.
— В городе Бугульме в результате нападения смертельное огнестрельное ранение получил 40-летний местный предприниматель, который позже скончался в больнице, — сообщили в пресс-службе.
В ведомстве добавили, что задержан подозреваемый — 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в Самаре.
Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы.
Видео © Соцсети
Напомним, что инцидент с бизнесменом, когда он убил бандитов, произошёл 12 сентября 2018 года. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.
Лента новостей
"Он её просто угробил!" Певец Юлиан обвинил вдовца Легкоступовой в её смерти
сегодня в 16:03
Врачи не заметили онкологию у жителя Урала, ежегодно проходившего флюорографию. Мужчина умер от рака лёгких
сегодня в 15:55
Британским школьникам запретили умышленно кашлять. За шутку могут отчислить
сегодня в 15:48