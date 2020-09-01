Британским школьникам запретили умышленно кашлять. За шутку могут отчислить

В Великобритании в связи с пандемией ввели новые правила поведения для школьников. Несоблюдение их может грозить отчислением. Об этом сообщает Daily Mail.
По данным издания, в школе в Гастингсе ученикам нельзя "умышленно" кашлять или чихать, с юмором высказываться об эпидемии, а также намеренно контактировать с другим человеком. А в одном из учебных заведений Лондона за шуточный кашель могут отчислить.
Снова в школу. Как защитить детей от коронавируса и избежать второй волны?Учебный год стартует во всех регионах страны. Попадая в класс, ребёнок рискует подхватить коронавирусную инфекцию больше, чем это было на каникулах и во время дистанционки. Что нужно знать, чтобы обезопасить своё чадо?
Также нововведения коснулись и посещения школьниками туалетов. Так, например, в Дерби для каждого класса выделили отдельный туалет, а посещение "чужого" санузла будет считаться серьёзным проступком.
А в России сегодня начался новый учебный год. Лайф узнал, как торжественный день прошёл в регионах в пандемию. Первоклассники поделились, что очень ждали 1 Сентября. Уроки в школах будут проходить очно, но из-за ситуации с коронавирусом введён ряд ограничений.
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