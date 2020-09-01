"Он её просто угробил!" Певец Юлиан обвинил вдовца Легкоступовой в её смерти

Певец Юлиан, который был дружен с погибшей Валентиной Легкоступовой, уверен, что в смерти артистки виноват её муж Юрий Фирсов. Таким мнением он поделился с изданием "Собеседник".
— Произошла какая-то нелепая случайность, которая закончилась так фатально. Валя была очень хорошим человеком. Но встретила Фирсова. Я не верю в их любовь, во всяком случае, с его стороны. Он её просто угробил! Мне он больше напоминает альфонса, — рассказал Юлиан.
Певец отметил, что был знаком с артисткой с 1992 года и они часто встречались на съёмках и гастролях. Юлиан удивлён, что коллеги Валентины не говорят о том, что ей был категорически запрещён алкоголь. По словам друга погибшей, у Легкоступовой был период, примерно в 1990-х годах, когда она любила выпить и ей даже приходилось не давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась.
Но когда певица вышла замуж и родила детей, она перестала пить. Как отметил Юлиан, с мужем артистка изменилась, "расцвела, стала жить совершенно по-другому".
Певица Наталья Штурм предложила сделать украшение из праха ЛегкоступовойПо её мнению, это поможет семье перенести утрату.
Друг Легкоступовой уверен, что к выпивке — в день получения черепно-мозговой травмы она была пьяна, — её подтолкнул новый супруг Юрий Фирсов.
— Фактически он преступник, который почему-то ходит по передачам, а не находится в Следственном комитете, — сказал Юлиан.
"Чтобы не сдохнуть с тоски". Вдовец Легкоступовой хочет уйти в море после смерти певицыРешение мужчины многие приняли с осуждением.
Напомним, в начале августа певицу доставили в городскую клиническую больницу № 13 с черепно-мозговой травмой, спровоцировавшей отёк мозга. 13 августа она впала в кому. Легкоступовой провели срочную операцию и подключили певицу к аппарату ИВЛ. При этом её муж, которого также доставили в клинику, скрылся. Позднее полицейские его нашли и задержали, на допросе он заявил, что певица сама повредила голову, упав в ванной. Артистка вскоре умерла в возрасте 54 лет.
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