"Он её просто угробил!" Певец Юлиан обвинил вдовца Легкоступовой в её смерти

Певец Юлиан, который был дружен с погибшей Валентиной Легкоступовой, уверен, что в смерти артистки виноват её муж Юрий Фирсов. Таким мнением он поделился с изданием "Собеседник".

— Произошла какая-то нелепая случайность, которая закончилась так фатально. Валя была очень хорошим человеком. Но встретила Фирсова. Я не верю в их любовь, во всяком случае, с его стороны. Он её просто угробил! Мне он больше напоминает альфонса, — рассказал Юлиан.

Певец отметил, что был знаком с артисткой с 1992 года и они часто встречались на съёмках и гастролях. Юлиан удивлён, что коллеги Валентины не говорят о том, что ей был категорически запрещён алкоголь. По словам друга погибшей, у Легкоступовой был период, примерно в 1990-х годах, когда она любила выпить и ей даже приходилось не давать алкоголь, потому что она очень сильно увлекалась.

Но когда певица вышла замуж и родила детей, она перестала пить. Как отметил Юлиан, с мужем артистка изменилась, "расцвела, стала жить совершенно по-другому".

Друг Легкоступовой уверен, что к выпивке — в день получения черепно-мозговой травмы она была пьяна, — её подтолкнул новый супруг Юрий Фирсов.

— Фактически он преступник, который почему-то ходит по передачам, а не находится в Следственном комитете, — сказал Юлиан.