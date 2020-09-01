Убийца бизнесмена Деданина приторговывал лекарствами и организовывал азартные игры

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Подозреваемый в убийстве бизнесмена Евгения Деданина в городе Бугульме в Татарстане был не раз замечен в организации азартных игр и других правонарушениях, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.
В частности, задержанный Араик М. родился в Армении, жил в Самарской области и регулярно нарушал режим въезда и пребывания в России. Правоохранительные органы обратили на него внимание, когда он незаконно организовывал азартные игры и приторговывал лекарствами.
Как отметил источник, подозреваемый нарушил ПДД больше 50 раз и был лишён прав за пьяную езду. Платить штрафы он особо не спешил, и его искали приставы.
Суд обязал связанного с Левченко бизнесмена вернуть ипотечную квартиру экс-супругеЖенщина выплачивала ипотеку за жилплощадь, пока там проживала нынешняя супруга Олега Хамуляка.
Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы.
Напомним, что инцидент с бизнесменом, когда он убил бандитов, произошёл 12 сентября 2018 года. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.
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