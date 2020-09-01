Узнавай важные новости первым

Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям

НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСПЕЦПРОЕКТЫКатегории
Авторизуйтесь с помощью одного из аккаунтов
Авторизуясь, вы соглашаетесь с правилами пользования сайтом и даете согласие на обработку персональных данных.
Посмотреть видео можно на основной версии сайта

Убийца бизнесмена Деданина приторговывал лекарствами и организовывал азартные игры

В предпринимателя он выстрелил трижды.

1207

Видео © LIFE

Подозреваемый в убийстве бизнесмена Евгения Деданина в городе Бугульме в Татарстане был не раз замечен в организации азартных игр и других правонарушениях, рассказал Лайфу источник в правоохранительных органах.

В частности, задержанный Араик М. родился в Армении, жил в Самарской области и регулярно нарушал режим въезда и пребывания в России. Правоохранительные органы обратили на него внимание, когда он незаконно организовывал азартные игры и приторговывал лекарствами.

Как отметил источник, подозреваемый нарушил ПДД больше 50 раз и был лишён прав за пьяную езду. Платить штрафы он особо не спешил, и его искали приставы.

Суд обязал связанного с Левченко бизнесмена вернуть ипотечную квартиру экс-супруге

Женщина выплачивала ипотеку за жилплощадь, пока там проживала нынешняя супруга Олега Хамуляка.

Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы.

Напомним, что инцидент с бизнесменом, когда он убил бандитов, произошёл 12 сентября 2018 года. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.

Выбор редакции

Loading...