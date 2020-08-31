Мосгорсуд с первого раза не отобрал присяжных по делу старших сестёр Хачатурян

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В Московском городском суде не удалось отобрать присяжных по делу Крестины и Ангелины Хачатурян, обвиняемых в убийстве отца по предварительному сговору. Как рассказала адвокат племянника убитого Михаила Хачатуряна Ольга Халикова, повторная попытка назначена на 5 октября.

По словам юриста, присяжными могут стать люди, не следящие за ситуацией и не сформировавшие однозначное мнение относительно истории с убийством дочерьми отца.

— Я думаю о том, что всё равно есть люди грамотные, которые знают какие-то основы юриспруденции по поводу доказанности, недоказанности, наличия вины либо её отсутствия, в том числе что касаемо необходимой обороны. Они неоднозначно высказывали эту точку зрения, много людей, которые действительно дают мотивированное какое-то опровержение о том, что здесь не может быть необходимой обороны, — пояснила Халикова.

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Потерпевшие не явились в Мосгорсуд из-за заражения коронавирусной инфекцией, при этом выразили желание лично участвовать в отборе присяжных. Как пояснила их адвокат Юлия Нитченко, мать Михаила Хачатуряна и ещё несколько родственников находятся в больницах.

Напомним, три сестры — Крестина, Ангелина и Мария — убили своего отца Михаила 27 июля 2018 года. Девушки нанесли ему множество ножевых ранений. Они уверяли, что мужчина над ними издевался, проявлял жестокость, совершал сексуальное насилие. По рассказам сестёр, отец держал их как личных рабынь и подзывал колокольчиком.