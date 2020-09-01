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У офиса Зеленского в Киеве нашли боевую гранату

Сейчас на месте происшествия проводятся следственно-оперативные мероприятия.

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Фото © ТАСС/ZUMA

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве обнаружили гранату. Об этом в Telegram написал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

Под офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату, — сообщил Качура.

В Харькове у здания автомойки взорвалась граната

В результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, ранее Лайф сообщал, что более половины жителей Украины выразили недоверие президенту страны Владимиру Зеленскому. Также абсолютное большинство граждан не доверяют правительству и Верховной раде.

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