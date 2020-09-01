У офиса Зеленского в Киеве нашли боевую гранату

У офиса президента Украины Владимира Зеленского в Киеве обнаружили гранату. Об этом в Telegram написал народный депутат от партии "Слуга народа" Александр Качура.

— Под офисом президента проходят следственно-оперативные мероприятия. Проход через улицу Банковую перекрыт полицией. Говорят, нашли предмет, похожий на боевую гранату, — сообщил Качура.