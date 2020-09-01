СК показал кадры с места убийства бизнесмена Деданина в Татарстане

СК РФ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Евгения Деданина в центре Бугульмы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования соответствующего уголовного дела.

— По данным следствия, сегодня на территории оптовой базы потерпевшему были причинены огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице. По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам был задержан 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в городе Самаре, — говорится в сообщении.

Также отмечается, что на месте происшествия следователи изъяли орудие преступления — газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По данным источника Лайфа, подозреваемый в убийстве бизнесмена Араик М. на допросе признался, что выстрелил в Деданина, чтобы отомстить за друга — одного из грабителей, которого Деданин зарезал два года назад.