СК показал кадры с места убийства бизнесмена Деданина в Татарстане

СК РФ опубликовал видео с места убийства бизнесмена Евгения Деданина в центре Бугульмы. Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил сотрудникам центрального аппарата ведомства поставить на контроль ход и результаты расследования соответствующего уголовного дела.
— По данным следствия, сегодня на территории оптовой базы потерпевшему были причинены огнестрельные ранения, от которых позже он скончался в больнице. По подозрению в совершении указанного преступления по горячим следам был задержан 54-летний гражданин иностранного государства, проживавший в городе Самаре, — говорится в сообщении.
Также отмечается, что на месте происшествия следователи изъяли орудие преступления — газовый пистолет, переделанный под стрельбу боевыми патронами. По данным источника Лайфа, подозреваемый в убийстве бизнесмена Араик М. на допросе признался, что выстрелил в Деданина, чтобы отомстить за друга — одного из грабителей, которого Деданин зарезал два года назад.
Убийца бизнесмена Деданина приторговывал лекарствами и организовывал азартные игрыВ предпринимателя он выстрелил трижды.
Ранее Лайф сообщал, что бизнесмена Евгения Деданина, который стал известен на всю страну два года назад, застрелили в центре Бугульмы. Инцидент с бизнесменом, когда он убил бандитов, произошёл в 2018 году. Двое неизвестных в масках и с предметами, похожими на пистолеты, ворвались в дом Деданина и связали хозяев, а также их знакомого. Впоследствии хозяину и его другу удалось освободиться. Бизнесмен тогда схватил нож и, отмахиваясь им от грабителей, нанёс им смертельные ранения.
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