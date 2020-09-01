В Туле участковый задержан за изнасилование коллеги. Он избивал её последние два месяца их романа

В Туле задержали участкового Эльмина Н., подозреваемого в изнасиловании 31-летней коллеги, с которой он ранее был в отношениях. Он избивал девушку на протяжении последних двух месяцев их романа. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, пара была вместе два с половиной года. Полицейский всегда был взрывной и жестокий. В марте у него начались необоснованные приступы ревности и он стал систематически избивать возлюбленную, после чего последовало расставание.

Как стало известно Лайфу, все побои фиксировались, однако ход делу решили не давать. Мужчина пообещал начальству, что более не приблизится к девушке. Но через некоторое время он вновь начал постоянно следить и не давать проходу бывшей пассии. А 28 августа Эльмин Н. похитил с улицы коллегу и вывез её в багажнике в лесополосу, где изнасиловал. Сейчас в отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело, он уволен из правоохранительных органов.