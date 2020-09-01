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YouTube решил не давать "Серебряную кнопку" пранкерам Вовану и Лексусу

Они предполагают, что виной всему — "политические мотивы".

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Фото © Щербак Александр / ТАСС

Российские пранкеры Вован (Владимир Кузнецов) и Лексус (Алексей Столяров) не были удостоены "Серебряной кнопки" YouTube, которую дают за 100 тысяч подписчиков, сообщает РИА "Новости".

Больше месяца американский офис рассматривал наше обращение. И лишь сейчас прислали отказ. Сегодня американский офис ответил, что "не может предоставить более конкретную информацию", "ничего не можем сказать, но "кнопку" не дадим", — цитирует издание слова Кузнецова.

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Блогер Елена Иванова — о доброй традиции российских пранкеров выяснять, кто, почём и когда "блеснёт" своим интеллектом.

При этом пранкер подчеркнул, что их канал работает в рамках всех правил. Он активен, авторские права не нарушаются, и нет материалов, не соответствующих правилам сообщества.

Вполне возможно, мотивы YouTube именно политические. Видимо, они открыли наш канал, посмотрели, что там много пранков с американскими политиками, их это обидело, — сказал Кузнецов.

Ранее пранкеры Вован и Лексус разыграли кандидатов в президенты США от имени Греты Тунберг. Их собеседниками на этот раз оказались сенаторы Камала Харрис и Майкл Беннетт, а также конгрессвумен Тулси Габбард.

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