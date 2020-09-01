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США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

Также возможны ограничения в отношении семи белорусов.

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Фото © ТАСС / Сергей Бобылев

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

Отмечается, что также возможны ограничения в отношении семи граждан Белоруссии, которых Штаты считают причастными к якобы имевшим место фальсификациям на выборах в республике.

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Несогласованные протесты в стране начались после выборов президента 9 августа.

Напомним, 9 августа в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. С того дня там начались несогласованные протесты. Оппозиция отказалась признавать итоги и объявила о создании Координационного совета. Лукашенко назвал это попыткой захвата власти.

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