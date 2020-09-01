США могут рассмотреть введение санкций против России из-за ситуации в Белоруссии

Администрация президента США Дональда Трампа может рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении России в случае вмешательства Москвы в ситуацию в Белоруссии. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на представителя администрации Трампа.

Отмечается, что также возможны ограничения в отношении семи граждан Белоруссии, которых Штаты считают причастными к якобы имевшим место фальсификациям на выборах в республике.